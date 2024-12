Emma García paraliza 'Fiesta' por lo que se atreve a hacer una colaboradora en directo

Este domingo, 8 de diciembre, se vivió un momento inesperado en el plató de 'Fiesta' en Telecinco. En pleno directo, Emma García tuvo que intervenir tras un gesto de su colaboradora Carmen Alcayde que generó cierta incomodidad. El incidente ocurrió durante un reportaje dedicado a las axilas como zona de deseo y excitación.

En el plató de 'Fiesta', dos modelos se ofrecieron para ilustrar el tema y, aprovechando la situación, Emma García dio la palabra a Carmen Alcayde, que no tardó en proponer una peculiar demostración. "Mucha gente habla de juguetes sexuales, el mejor juguete somos nosotros mismos, por ejemplo, la axila. Se lo hago a la chica por si... ¿Tienes novia?", preguntó la periodista valenciana al modelo masculino, quien respondió que no.

"Pues entonces te lo hago a ti. Levanta los brazos. ¿No tienes cosquillas?", añadió Carmen Alcayde, mientras intentaba hacerle cosquillas al joven. La escena se repitió con la modelo femenina. Este gesto provocó que Emma García interviniera para frenar la situación: "Carmen, una cosa, estás tocando...".

| Mediaset

Carmen Alcayde, sorprendida, respondió: "Ah, ¿no puedo? Perdón". Sin embargo, la presentadora aprovechó para subrayar un punto importante: "Es que lo has hecho inocentemente, pero...". Aunque el modelo aseguró que no le había molestado, Emma García insistió: "Lo digo en serio, está claro que se ha hecho como se ha hecho, pero es verdad que para todo hay que pedir permiso porque a mí tampoco me gustaría que vengan y me digan... '¿qué tienes aquí?'".

Tras las palabras de la presentadora, Carmen Alcayde intentó restar tensión al momento. "¿Me puedes hacer cosquillas y así estamos en paz? Bueno, era una gracia, adiós",dijo en directo en 'Fiesta'.

Para cerrar el tema con un toque de humor, la psicóloga Ana Sierra comentó: "Ahora en las fiestas navideñas, incluso cuando vamos rasurados y depilados y tal, si alguien ve vello, si alguien quiere ponerse purpurina. Me he imaginado un lacito y todo". Sus palabras lograron arrancar las risas de los presentes y aliviar la atmósfera tras el momento incómodo en 'Fiesta'.