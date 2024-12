El mensaje de Ana Terradillos a Pedro Sánchez tras rechazar ir a 'La Mirada Crítica'

Ana Terradillos, que desde el año pasado conduce 'La Mirada Crítica'en las mañanas de Telecinco, ha mandado un mensaje directo a Pedro Sánchez. La presentadora ha dejado clara su decepción por la ausencia del presidente del Gobierno en su programa.

En una entrevista reciente para El Español, Ana Terradillos reprochó que Pedro Sánchez no haya aceptado su invitación para ser entrevistado en 'La Mirada Críticas', a pesar de las reiteradas solicitudes por parte de su equipo. "Creí que Sánchez me daría una entrevista. Qué ilusa fui, solo va adonde se lo ponen fácil", afirmó Ana Terradillos, en una declaración que ha generado gran repercusión en redes sociales.

En sus palabras, reflexionó sobre la estrategia que el presidente desplegó durante la última campaña electoral, en la que acudió a "programas a los que no solía ir". Sin embargo, según la periodista, esta táctica ha quedado en el pasado tras la reelección de Pedro Sánchez.

| Mediaset

La ausencia de Pedro Sánchez en 'La Mirada Crítica', a pesar de los constantes intentos de Moncloa para concertar entrevistas con otros medios, es para Ana Terradillos un error estratégico: "No ha venido ni parece que tenga previsto hacerlo. Ese es uno de los problemas de este Gobierno".

"Justo antes de las últimas elecciones, tuvieron una buena dinámica: fueron a programas a los que no solían ir. Y creo que les resultó eficaz. No entiendo que Sánchez no vaya adonde se lo ponen difícil porque es un tipo que lidia bien con los periodistas. En fin, es un error", señaló Ana Terradillos.

La periodista también recordó cómo, antes del estreno del programa, pensó que sería posible inaugurar 'La mirada crítica' con una entrevista al presidente. "No pedimos a Moncloa la entrevista todos los días, pero sí casi todos. Cuando íbamos a estrenar el programa, pensé que lo haríamos con él. Es la máxima aspiración: empezar con el presidente del Gobierno. Qué ilusa fui", lamentó.

A pesar de las negativas formales, Ana Terradillos relató cómo aprovechó una oportunidad para invitar personalmente a Sánchez cuando coincidieron en un evento. Según explicó, el presidente se mostró receptivo, indicando que "ya lo hablaría con su equipo", pero nunca hubo respuesta concreta.

La periodista concluyó con una crítica a la selección de medios que realiza Sánchez: "Va adonde se lo ponen fácil. No quiero decir que no le hagan buenas preguntas, pero va adonde se siente arropado por la línea editorial".