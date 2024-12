Adiós a Ricardo Arroyo de 'La que se avecina': así ha sido la triste muerte de Vicente

Tras muchos rumores, la muerte de Vicente, el personaje de Ricardo Arroyo en 'La que se avecina', ya es una realidad. En el tráiler de la temporada 15 ya se podía intuir que una de las tramas sería el fallecimiento del mítico vecino. Sin embargo, no ha sido hasta el quinto capítulo, que Prime Video ha estrenado este 2 de diciembre, cuando ha ocurrido la triste escena.

Cabe destacar que Vicente no ha aparecido durante toda la temporada 15 de 'La que se avecina'. En el cuarto capítulo, Amador pica a su casa, sin éxito, ya que nadie le responde. Aunque no ha sido hasta el quinto capítulo cuando han accedido a la vivienda, que aparece por primera vez en la serie tras tres temporadas.

Todo sucede cuando Martín, personaje de Raúl Peña, está intentando convencer a los vecinos para la escisión de las comunidades en dos. Al llegar al piso del personaje de Vicente Arroyo, nadie contesta, a lo que Antonio Recio (Jordi Sánchez) le ayuda insistiendo ante la puerta. No es hasta que llega Amador cuando se dan cuenta que Vicente hace días que no se comunica en 'La que se avecina'.

"¿Sabes algo de Vicente?", le pregunta Martín: "No no, desde que le dejó la Reme no sale de casa", responde Amador. Es entonces cuando deciden tirar abajo la puerta y se encuentran al personaje de Ricardo Arroyo muerto en el sofá. Sin embargo, murió haciendo lo que más quería: viendo el fútbol en la tele, bebiendo cerveza.

| Prime Video

De hecho, el personaje de Ricardo Arroyo se despide de 'La que se avecina' con una carta: "Creo que por fin me está dando un infarto. Iba a escribir una nota de despedida, pero que pereza".

"No no, Vicente, no", llora Amador, a lo que Ricardo pregunta por sus seres queridos: "Habrá que llamar a alguien, este señor tenía familia?". "El pelocho, el pelocho", dice Amador llorando.

Sin embargo, en ese momento no deciden llamar a nadie, ya que deben mantener el secreto para que Vicente vote en la junta para separar las dos comunidades. Es Antonio Recio el que se sienta a su lado y le levanta la mano para que vote a favor. No obstante, justo al final, el cuerpo sin vida cae al suelo, por lo que todos descubren la muerte del personaje de Ricardo Arroyo.

Cabe destacar que en los próximos capítulos de 'La que se avecina'veremos a Amador repartir las cenizas de Vicente en el Cívitas Metropolitano, ya que Vicente era del Atleti.