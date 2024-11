'La que se avecina' trae de vuelta a uno de sus míticos personajes en su temporada 15

Prime Video sigue estrenando nuevos capítulos de la temporada 15 de 'La que se avecina'. Este lunes 25 de noviembre, la plataforma ya ha lanzado el cuarto episodio de la mítica comedia. Un capítulo que ha contado con un nuevo regreso de un personaje muy conocido por los fans de 'La que se avecina'.

Una de las principales tramas de este capítulo es la guerra entre las hermanas marquesas. Rafaela y Noelia organizan cada una por su cuenta matar a la otra, con la ayuda de Logi. Sin embargo, la criada decide abandonar la casa para tener una coartada pasando en el bar toda la noche.

En el último momento, Logi se arrepiente y regresa a casa junto a la policía justo cuando Noelia está a punto de matar a Rafaela con la plancha. No obstante, horas después, reciben una llamada que les informa que la hermana loca se ha escapado de la cárcel. Esto da un giro a la trama del capítulo de 'La que se avecina', provocando que Rafela y Logi quieran huir para que Noelia no las pueda encontrar.

Como ya ocurrió en los primeros capítulos, para conseguir el dinero, ahora Logi se disfraza de Noelia y acude al banco. Sin embargo, al tener una órden de búsqueda y captura, la detiene la policía. De este modo, es trasladada a la cárcel, donde se encuentra a la travesti Bibiana, uno de los míticos personajes episódicos de 'La que se avecina' durante toda su historia.

| Mediaset

"Yo ahora con todo este lío de si cis, que si trans, que si fluido, que si no binarie. Coño que más da, somos todos seres humanos. Yo estoy de las etiquetas hasta el mismo coño, soy lo que el cliente quiera", arranca la conversación Bibiana en 'La que se avecina'.

"Yo Logi, encantada", responde la criada ante la pregunta del travesti: "¿Tú en que esquina trabajas, Logi? No me suenas". "No, yo soy empleada doméstica de la marquesa de Francavilla y Sacromonte", añade: "Uy chacha, que putada. Yo soy reponedor del Aldi, pero de noche me transformo, como batman", responde la otra.

En ese momento, Logi se levanta corriendo: "Agente, yo no tengo derecho a una llamada?". "¿Pero no te quedas a cenar?", responde Bibiana en el cierre de la escena de 'La que se avecina'.