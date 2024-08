Alejandro Albalá dice lo que muchos piensan del conflicto entre Sofía Suescun y Maite

Después de que Sofía Suescun rompiera su silencio en 'De Viernes', Alejandro Albalá, su expareja, ha dado en 'Fiesta' su opinión sobre la polémica. La expareja de la joven ha ofrecido una perspectiva crítica y ha sembrado dudas sobre la autenticidad del conflicto.

La semana anterior, Alejandro Albalá ya había expresado el sufrimiento que experimentó al tener a Maite Galdeano como suegra, mostrando empatía hacia Kiko Jiménez, pero ahora se ha mostrado más escéptico. "Me provocó pena por toda la situación que yo también he vivido. He visto cómo ha podido sufrir con la madre todo que ha estado contando", comenzó diciendo en 'Fiesta'.

Aunque empatiza con Sofía Suescun, Alejandro Albalá no puede evitar dudar de la situación, especialmente tras la ausencia de Kiko Jiménez en 'Fiesta' el sábado. El joven avisó apenas cuarenta minutos antes de que no podía acudir por no encontrarse bien.

| Mediaset

Esto levantó sospechas en Alejandro Albalá: "Sí que es verdad que, después de ver que Kiko Jiménez no ha venido, de todo esto que están contando, puede que haya una parte que no sea real del todo. Que no digo que sea mentira, entiendo que todo esto es verdad, pero igual están intentando ganar dinero todos de esta situación", dijo.

"Lo de Kiko Jiménez hoy me ha dejado un poco… mira que llegué a empatizar con Sofía Suescun.La vi, me dio pena, la vi de una manera como desgarrada contando lo que ha vivido con su madre durante todo este tiempo y lo mucho que ha sufrido. Pero claro, de repente veo que su pareja deja de acudir..." añadía Alejandro Albalá.

A pesar de sus dudas, Alejandro Albalá dejó claro que entiende el dolor de Sofía Suescun y Kiko Jiménez. Reveló, además, que nunca había visto a Sofía tan afectada como en 'De Viernes': "Dije 'este dolor lo habrá llevado siempre dentro'. Quizás ahora logre entender ciertas actitudes de ella que tenía para conmigo".

Sin embargo, el colaborador también cuestionó si la forma en que Sofía Suescun está tratando de ayudar a su madre es la más adecuada. Al hablar sobre las revelaciones de la joven acerca de Maite Galdeano, comentó: "Hay otras maneras de ayudar. Este binomio que son madre e hija tienen una hemeroteca y ahora, perdonad que dude de ciertas cosas", concluyó Albalá, sugiriendo que la exposición pública no es la mejor manera de resolver sus problemas familiares.