Despidos y silencio en el capítulo de 'Sueños de Libertad' del lunes 26 de agosto

'Sueños de Libertad' sigue triunfando cada día en la sobremesa de Antena 3. Este lunes 26 de agosto, la serie diaria seguirá avanzando en sus tramas, como Gema, que comienza a sospechar de Isabel. 'Sueños de Libertad', además, está disponible por adelantado para los suscriptores premium de atresplayer.

Recordamos que, en el capítulo anterior, el rumor del embarazo de Claudia corrió por la colonia y le trajo serios problemas. Luis tenía dudas acerca de la veracidad de las acusaciones de Begoña a Jesús por el asesinato de Valentín. ¿Fue solo un delirio o se escondía algo más? Luz tomó una decisión respecto a Luis y habló con Jaime de sus sentimientos.

Jesús escarbó entre los secretos de Marta y Fina buscando algo con lo que chantajear a Jaime. Mateo intercedió por Claudia ante Marta: estaba dispuesto a pagar él las consecuencias si Claudia conservaba su trabajo. Jesús presionó a Marta para que despidiese a Fina. Isabel puso a Gema contra las cuerdas y descubrió nueva información relevante para el asunto del balneario.

| Atresmedia

'Sueños de libertad' está protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay. También forman parte del reparto Nancho Novo, Ana Fernández, Roser Tapias, Marta Belmonte, Javier Beltrán, Agnés Llobet, Daniel Albaladejo o Juan Gea. Así como Alba Brunet, Guillermo Barrientos, Carolina Lapausa, Alejandra Meco, Antonio Romero, Isabel Moreno, José Milán, Candela Cruz, Amanda Cárdenas o Pablo Béjar.

¿Qué pasará en el capítulo del lunes de 'Sueños de Libertad'?

En este capítulo de 'Sueños de Libertad', ​​​​​​Jesús tiene la sartén por el mango con Jaime: si quiere que Marta no vaya a la cárcel deberá callar. Gema comienza a sospechar de Isabel. Luis pasa por horas bajas y Joaquín trata de consolarlo ¿Recuperará el amor de Luz?.

En contra de los deseos de Jesús, Mateo consigue su objetivo y Marta no despedirá a Claudia, pero… ¿a qué precio? Tasio confiesa a Carmen su fracaso reuniendo de nuevo sus ahorros. Ángela trata de mediar con Carmen para que dé otra oportunidad a su hijo.

Luz y Andrés, tras ver los resultados de los análisis, no saben qué opinar sobre el estado de salud de Begoña. Isabel progresa en su investigación de los Merino y pone al tanto a Jesús. Andrés apoya a Begoña: no duda de su cordura y no quiere que ella lo haga.