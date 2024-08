Pepa Romero se despide entre lágrimas de 'Y ahora Sonsoles' con un emotivo mensaje

La tarde del viernes fue especialmente emotiva en el plató de 'Y ahora Sonsoles'. Pepa Romero, que ha estado al frente del programa de Antena 3 durante el verano, se despidió de los espectadores para ceder el testigo de nuevo a Sonsoles Ónega. El momento estuvo cargado de lágrimas y sorpresas, especialmente por un inesperado mensaje que dejó a la presentadora visiblemente emocionada.

En plena emisión del programa, Pilar Vidal tomó la palabra para interrumpir el curso normal del magacín y dirigir unas sentidas palabras a Pepa Romero. "En nombre del equipo de este programa me han pedido que te dé las gracias, por tu buen hacer, por tu cariño y porque se lo has puesto muy fácil a todos", expresó la periodista. Por su parte, Pepa Romero no pudo contener las lágrimas en pleno directo.

A lo largo de su despedida, Pepa Romero no solo agradeció el apoyo de sus compañeros de plató, sino también de los que trabajan tras las cámaras. "Ha sido un mes increíble, gracias a los que están delante y a los que están detrás. Vuelve la capitana, pero yo estaré de grumete para hacer llegar sus historias. El lunes les esperamos", afirmó entre lágrimas, demostrando la conexión que ha desarrollado con el equipo.

| Atresmedia

Sin embargo, la sorpresa no terminó ahí, ya que el programa tenían preparado un vídeo con los mejores momentos de Pepa Romero durante el verano. Este, además, culminó en un emotivo mensaje en vídeo de Josep Pedrerol, haciendo que la presentadora se rindiera ante la insistencia de sus compañeros. Además, regaló a la audiencia un último momento musical, ya que con una guitarra en mano, Pepa Romero improvisó una canción.

El próximo lunes 26 de agosto marca el regreso de las principales figuras de la televisión a sus respectivos programas. Sonsoles Ónega regresará intentando retomar el liderazgo de 'Y ahora Sonsoles' tras el paréntesis veraniego. Lo hará, además, con una hora más, ya que arrancará su emisión a las 17h, quedándose el hueco que tenía 'Pecado Original' en la tarde