Sofía Suescun desvela en 'De Viernes' el motivo por el que ha roto relación con Maite

Sofía Suescun ya ha pisado el plató de 'De Viernes' para hablar de su gran conflicto con su madre. Hace poco más de una semana que Maite Galdeano desvelaba que su hija la había echado de su casa. Tras muchos rumores, la joven se ha sentado en el programa de Telecinco para aclarar el verdadero motivo de la ruptura de la relación.

"Estoy triste, pero también cansada porque han sido de los peores días de mi vida y me da mucha pena casi haberme visto obligada a estar aquí para dar explicaciones. El día en el que veo como mi madre coge el teléfono y se pone a disparar creo que es una pesadilla, que no es real", explicaba una triste Sofía Suescun.

"A partir de entonces cada día es peor y creo que aún no soy consciente de todo lo que ha pasado. Ha habido momentos en los que he estado un poco bien y me he preguntado: ¿por qué tengo que estar bien?. Yo lo único que pido y quiero es libertad, ser libre, y no vivir con esa presión que a veces me quitaban las ganas de hacer nada", ha añadido la joven.

| Mediaset

De este modo, ha explicado por qué se ha sentado en 'De Viernes': "Vengo con la necesidad de dar una explicación a mis seguidores, porque soy la protagonista de esta historia. Se han contado muchas mentiras y se ha intentado hacer mucho daño con un tema tan serio y delicado. Espero que se me escuche y pueda explicarme bien".

Además, ha desvelado los motivos del conflicto: "Mi madre quería que fuese lo mejor en todo y si no lo era una fracasada. Llega un punto en el que me da un ataque de ansiedad porque mi madre me machaca. Usa unas expresiones que me dan pánico y tengo que esconderme en mi habitación porque me da miedo de mirarle a la cara, veo a mi madre endemoniada. Le da igual mis emociones y pensamientos, solo vale lo que ella piense, es conmigo o contra mí".

"Mi madre me ha arruinado relaciones, amistades y muchas veces mi existencia, pero ya pesa. Necesito mi tiempo, espacio y respirar. No habré ganado 'Supervivientes', pero he ganado mucha vida", añadía.

Sofía Suescun no quiere reencontrarse con Maite Galdeano

"Son muchos años en los que, culpable yo también, por haber normalizado momentos que tenía que haber cortado mucho antes, pero tenía miedo. No tenía esa valentía de decir hasta aquí", explicaba Sofía Suescun.

| Mediaset

Por otro lado, ha desvelado que este era el motivopor el que en 'Supervivientes' era feliz: "Creo que ahora se entenderá por qué era tan feliz, plena, porque estaba libre. Lo pasaba mal, no comíamos, pero era libre sin esa persona que continuamente trata de hacer de ti un muñeco. Espera de ti lo que todo el rato estaba diciéndote".

"No se da cuenta y no reconozco que lo único que pide ser libre, no pido más. Es mi madre y siempre estaré agradecida por traerme al mundo y sacarme adelante como ha podido. Pido que a toda esa gente que quiere que hable, ahora mismo no es una persona que esté bien, necesita ayuda", añadía Sofía Suescun.

Además, también ha descartado reencontrarse con Maite Galdeano: "Ahora mismo no me veo con fuerzas de tenerla delante. Creo que lo mejor es tomar la distancia que tenemos y, sobre todo, que ella reconozca".

"En toda la vida que ha estado a mi lado ha sido capaz de reconocer un error. Ni siquiera ahora es capaz de reconocer lo que ha pasado, siempre busca culpables, cuando la única culpable en esta historia solo es ella. Ojalá lo vea y sea consciente de todo el problema", concluía Sofía Suescun.