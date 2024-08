Preocupación en 'Fiesta' por el plantón de Kiko Jiménez tras la entrevista de Sofía

Este sábado 24 de agosto, 'Fiesta' estuvo marcado por la incertidumbre y el malestar debido al plantón de Kiko Jiménez. A última hora, el joven, decidió no presentarse en el programa pese a estar convocado para abordar la entrevista de Sofía Suescun. El director del programa durante el verano, José Ángel Leiras, compartió con la audiencia los detalles de este sorpresivo giro de los acontecimientos, mostrando su evidente descontento con la situación.

"Hace tan solo 40 minutos, Kiko Jiménez se ha puesto en contacto con el programa a través de un mensaje de WhatsApp que me ha mandado a mí, a las tres y poco de la tarde, para decirme que ha pasado muy mala noche, que no se encuentra bien y que para él es difícil en estos momentos dar la cara, que no puede venir porque no se encuentra bien. Me envía ese mensaje y acto seguido apaga el teléfono, con lo que no hemos podido ponernos en contacto con él para saber qué es lo que ocurre", explicaba el director.

Ante la falta de explicaciones claras y la preocupación por el estado de salud de Kiko Jiménez, el equipo de 'Fiesta' decidía medidas. "Ahora mismo el subdirector de este programa se está trasladando hasta la casa de Kiko Jiménez para hablar con él. Quiere saber qué es lo que ha pasado, cómo se encuentra o por qué no puede venir a trabajar cuando en un día peor sí que vino", añadió José Ángel Leiras.

| Mediaset

La dirección de 'Fiesta', por lo tanto, expresó su frustración ante lo sucedido, ya que contaban con Kiko Jiménez para comentar la entrevista de Sofía Suescun. "Queremos saber por qué no viene a trabajar, porque las explicaciones son muy parcas", dijo mirando seriamente a cámara, dejando claro que las razones de Kiko Jiménez no resultaban convincentes.

En medio de la incertidumbre, Kiti Gordillo insinuó que podría haber otros motivos detrás de la ausencia de Kiko. "Me gustaría no ser malpensada, pero me parece que esto responde más a algo que puede pasar el próximo miércoles", comentó. La periodista sugirió la posibilidad de una exclusiva de Kiko en una revista "la próxima semana".

La tensión en el plató aumentó con las palabras de Frank Blanco, quien hizo un llamado directo a Kiko Jiménez. "Por favor, si estás viendo la televisión, conecta el teléfono móvil porque estamos algo intranquilos". Un sentimiento de desconcierto que también fue compartido por Verónica Dulanto, que, visiblemente molesta, lamentó la situación: "No es normal que Kiko Jiménez haga estas cosas", dijo.