Telecinco asciende por sorpresa a Verónica Dulanto: su nuevo proyecto diario

Verónica Dulanto ya tiene un nuevo proyecto en Telecinco a partir de septiembre. Durante la última temporada, la presentadora ha estado al frente de la tarde de Cuatro, en 'Cuatro al día' y después de 'Tiempo al Tiempo'. Sin embargo, en las próximas semanas, Verónica Dulanto se pondrá al frente de la mañana de Telecinco.

Y es que, pese a que aún no está confirmado, todo apunta a que 'Tiempo al Tiempo' de Mario Picazo desaparecerá de Cuatro. El espacio reducirá a partir del lunes aún media hora más, pasando a emitirse de 19h a 20h. No obstante, no sería de extrañar que '¡Boom!' de Christian Gálvez, que ya ha arrancado su promoción, coja esa hora de 'Tiempo al Tiempo' en las próximas semanas.

De este modo, según ha publicado en exclusiva Algo Pasa TV,Verónica Dulanto se pondrá al frente del club social de 'Vamos a ver' a partir de septiembre. La periodista presentará el bloque de corazón y realities del espacio, de 13:30h a 15h junto a Joaquín Prat. Cabe destacar que durante el último año ha sido Adriana Dorronsoro la presentadora de este bloque, incluso presentó en solitario en verano, pero ahora pasará a ser colaboradora.

| Mediaset

Verónica Dulanto, por lo tanto, presentará 'Vamos a ver' tras su papel en 'Fiesta' junto a Frank Blanco este verano. Recordamos que a finales de 2023 la periodista firmó un contrato de cadena con Mediaset, por lo que no es de extrañar que le busquen nuevos formatos. Este curso, además, también ha estado al frente de 'La Noche de los Galindo', con éxito, en el late night, así como las galas de navidad junto a Christian Gálvez.

En cuanto a las audiencias, en junio,'Vamos a ver' siguió imbatible en su franja mediando un 14,2% y 385.000 espectadores. También destacó en el target comercial (15,2%), con especial incidencia entre los espectadores de 25-44 (15,2%) y de 45 a 54 años (15,9%). Por su parte, 'Vamos a ver más' (11,2% y 745.000) sigue sin poder contra 'La Ruleta de la Suerte'.