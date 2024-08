'Vamos a ver' corta en directo una conexión por el golpe de calor de una entrevistada

Las altas temperaturas que han marcado este verano en España siguen dejando su huella, no solo en la vida cotidiana, sino también en plena cobertura mediática. Esta semana, 'Vamos a ver' en Telecinco se vio obligado a interrumpir una de sus conexiones en directo debido a un golpe de calor que sufrió una de las entrevistadas.

El equipo de 'Vamos a ver' se desplazó hasta Boya, una pequeña localidad de Zamora donde los termómetros superaban los 30 grados. Querían recoger testimonios sobre la tensión generada por la presencia de gatos callejeros en la zona. Durante la emisión en directo, una vecina relataba que se sentía acosada por otros habitantes del pueblo simplemente por alimentar y cuidar a los animales.

"Me han robado los comederos, he encontrado gatos degollados y hasta les han tirado ladrillos", afirmaba visiblemente afectada. En medio de este relato, otra ciudadana del pueblo intervino para desmentir lo que su vecina estaba contando.

Esta comenzó a exponer su versión de los hechos, pero no pudo terminar. "No porque me estoy...", dijo de repente antes de mostrar signos evidentes de mareo, provocado por el calor sofocante.

| Mediaset

La reacción en el plató no se hizo esperar. "¡No se vaya usted! ¡Ah, que se ha mareado! Pues, ocúpate de ella", exclamó Alfonso Egea, presentador de 'Vamos a ver' en verano, dirigiéndose a la reportera que estaba en el lugar. La periodista, con rapidez, sujetó a la vecina para evitar que cayera al suelo mientras confirmaba la situación: "¡Se ha mareado! ¡Se ha mareado!", trató de calmar al presentador y a la audiencia mientras atendía a la mujer.

Tras asegurarse de que la entrevistada recibiera la atención necesaria, 'Vamos a ver' continuó, volviendo a la historia inicial que detallaba la tensión entre los vecinos por la colonia felina. Con la situación bajo control, Alfonso Egea concluyó con un comentario que resumía el ambiente tanto dentro como fuera de las cámaras: "¡Joder, cómo está el patio en Boya!".

En cuanto a las audiencias, en junio, 'Vamos a ver' siguió imbatible en su franja mediando un 14,2% y 385.000 espectadores. También destacó en el target comercial (15,2%), con especial incidencia entre los espectadores de 25-44 (15,2%) y de 45 a 54 años (15,9%). Por su parte, 'Vamos a ver más' (11,2% y 745.000) sigue sin poder contra 'La Ruleta de la Suerte'.