Telecinco desvela los detalles de 'Babylon Show': horario, colaboradores, invitados...

Telecinco inicia una nueva etapa en su access prime time con la llegada de 'Babylon Show' presentado por Carlos Latre de lunes a viernes. El humorista llega a Mediaset como el gran fichaje de la nueva temporada, con un gran elenco de colaboradores. Telecinco ha presentado ante los medios 'Babylon Show', que llegará el próximo lunes 26 de agosto a las 21:50h.

"El plató del sentido del humor, la diversión, el entretenimiento, pasarlo bien. Vamos a lanzar el programa en una etapa aún veraniega, porque llega el próximo lunes, con su emisión de lunes a viernes. Queremos encontrar un lugar de encuentro donde todo pueda ocurrir", explicaba Jaime Guerra, director de producción de Mediaset.

"Aquí puede pasar de todo, puede que entre un día un elefante rosa. También trataremos la actualidad desde ese punto de vista", añadía el directivo. Por su parte, Yolanda Marcos, productora de Bigboom Producciones desvelaba que en 'Babylon Show' van a "intentar hacer mucho entretenimiento y show. Vamos a intentar presentar a un nuevo Carlos Latre".

"Carlos Latre va a ser un gran maestro de ceremonias de este show, ya que tiene una mente llena de aventuras que queremos compartir. Va a ser estupendo y tampoco va a abandonar la faceta de imitación. Vamos a tener cuatro pilares: invitados, actualidad, humor y alegría, con la idea de sacar una gran alegría", añadía Yolanda Marcos.

| tveo.e-noticies.cat

Cada día, grandes referentes de ámbitos como la cultura, el espectáculo o el deporte se adentrarán en el festivo y lúdico ambiente de 'Babylon Show'. El espacio llegará con un doble objetivo: dejarse llevar por su humor y desvelar facetas desconocidas de sus destacadas trayectorias vitales. El primero de los invitados será Luis de la Fuente, seleccionador nacional de la Eurocopa, que ha llevado a España en la victoria contra Alemania.

"Vamos a tener grandes artistas, pero que sean referentes con la idea de inspirar. Tengo un equipo humano extraordinario con los que queremos conseguir grandes invitados que sorprendan. Queremos generar un gran disfrute y generar una adicción, queremos ser adictivos, para que todo el mundo se vaya a la cama contento", desvelaba Sandra García-Sanjuan, productora ejecutiva.

En todo este show estará al frente Carlos Latre: "No lo tomo como una gran responsabilidad, porque creo que solo hacemos televisión. Es un gran reto televisivo, 'Babylon Show', donde todo puede suceder. No es un programa de televisión, es un ambiente, es un show, un sitio donde va a abrirse cada noche la puerta para recibir a grandes invitados, grandes gentes y positivadores. De eso se trata el programa, de ser positivos, disfrutar, estaremos al hilo de la actualidad".

"Va a ser un programa de la calle, porque ahora parece que todos son influencers y queremos ser más cercanos. Queremos llegar a esa señora de 60 años o a ese señor de 45", explicaba Carlos Latre.

| Mediaset

"Va a haber mucho talento, porque queremos recuperar el espíritu de Chicho Ibañez Serrador o Xavier Sardà, que descubrieron a muchos artistas. Creo que en la tele ahora falta eso, conocer nuevos genios y talentos. Queremos descubrirlos al máximo, generando grandes risas", añadía Carlos Latre sobre su elenco de colaboradores.

Además, el elenco de colaboradores formado por Marta Torné, Xavier Sardà, Josie, Paula Púa, Raúl Maro, Rafa Maza, Borja Sedano, Leonor Lavado, Yolanda Ramos, Alda Comas, Esperanza Gracia, Carla Pulpón, Palo Capilla, María Valero y Walter Capdevila.

"No tengo la sensación de que vaya a venir a trabajar, me lo voy a pasar muy bien. Espero que dure mucho tiempo porque nos merecemos un programa así. Tenemos un programa muy transversal con la competencia que tenemos, que no es fácil", explicaba Marta Torné, que regresa a Telecinco tras el final de 'Cámbiame'.