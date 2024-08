La directora de casting de 'Gran Hermano' desvela los secretos: ¿entrarán influencers?

El regreso de 'Gran Hermano' con su versión de anónimos está a la vuelta de la esquina. Telecinco ya se prepara para el estreno de su reality show estrella en septiembre. A principios de junio, el equipo de Zeppelin inició la búsqueda de los mejores concursantes para 'Gran Hermano' por toda la geografía española, con Teresa Colomina como capitana.

Hablamos con Teresa Colomina durante el casting presencial en Barcelona, donde acudieron unos 150 candidatos seleccionados tras un casting online. Nos desvela cómo es el proceso de selección de 'Gran Hermano' para encontrar a los mejores concursantes.

¿Cómo ha sido volver a hacer un casting presencial multitudinario como 'Gran Hermano'?

Para mí, en particular, ha sido maravilloso. Llevo en 'Gran Hermano' desde la segunda edición, aunque también he estado haciendo varias cosas en Zeppelin. En 'Gran Hermano' he sido productora del debate, he estado de ayudante de producción en galas, en la casa, he hecho pruebas, he sido súper, he hecho guion. He hecho el casting en otros formatos, pero soy niña 'Gran Hermano', por lo que llegar aquí con esta dirección de casting es una satisfacción enorme.

Y a nivel productora es maravilloso porque es nuestro formato estrella y lo cuidamos, lo amamos y es una gran alegría. El público lo demanda. Cuando se inscriben tienen que rellenar la Biblia, porque les preguntamos de todo, y tienen que mandar un vídeo de presentación. En ese vídeo de presentación lo primero que hacían la mayoría se echaron la bronca porque claro, la gente se cree que forma parte de 'Gran Hermano'. Somos como de su familia.

Es maravillosa la vuelta, la hemos hecho volviendo a la esencia. Volvemos al verdadero 'Gran Hermano', no solamente a nivel anónimos, que es el 'Gran Hermano' top, sino también con la imagen, la música y los orígenes.

Ha habido más de 87.000 inscripciones, y en Barcelona hay 150 candidatos, ¿son siempre 150 candidatos o varía según la ciudad?

Es dependiendo de las ciudades y de la gente que se apunta, porque ahora estamos innovando en la manera de hacer el casting. Antes, aunque se tuviesen que apuntar a un registro, nosotros llamábamos a 300-350 por ciudades, pero ahora llevamos un trabajo previo.

Aquí, mi equipo, formado por unas 15 personas, van viendo a las personas y las que les parecen interesantes las van pasando a una carpeta. Yo reviso a todos ellos y decido quién va a prueba de cámara directa. Esta gente no ha pasado por ningún tipo de filtro ni de entrevista anterior, porque creemos que con todo lo que nos ha mandado, todo lo que le preguntamos en ese casting, ya sabemos lo suficiente de él y ya tenemos una imagen clara.

Esta prueba podríamos saltarla porque en realidad ya tenemos muy claro ese perfil. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que mucha de esa gente es la primera vez que se pone delante de unas cámaras. Es la primera vez que hace un casting, porque no es lo mismo cogerte y grabarte feliz en tu baño, en tu habitación, en tu casa, que aquí.

Hablabas de volver a esa esencia del principio. Ahora que hay tanta hoja, por ejemplo, de los influencers, ¿os habéis podido encontrar perfiles de redes que no son conocidos?

Sí, nos hemos encontrado con esos perfiles. No voy a negar que a lo mejor yo puedo seguir a tres o cuatro que me hacen gracia o que son personas que tienen un contenido divertido. Ves que son salados delante de la cámara y nos hemos puesto en contacto con ellos y les hemos invitado a que se presenten a este casting. Sin embargo, te puedo decir que se han inscrito más de 87.000 personas y a lo mejor hemos llamado a 10. Y no todos han accedido porque creo que siendo anónimo, puro y duro, y con toda la gente que se ha presentado, me da un poco de pudor.

Me parecía una falta de respeto a toda esta gente que se presenta de motu propio. Te puedo decir que a estos 10 que hemos llamado fue el primer día que dijimos: "todavía no se ha lanzado la convocatoria en Telecinco, vamos un poco a mirar qué hay en el mundo". Sin embargo, nos ha superado con una gran alegría toda la convocatoria que hemos tenido, pero bueno, habrá con los dedos de la mano contados. También hay gente que se ha presentado porque ellos han querido, pero tampoco son Dulceida.

¿Sentís un poco de presión de ese equipo de casting sabiendo los concursantes es probablemente lo más importante de un 'Gran Hermano'?

Presión tienes en el casting de 'Gran Hermano' y en cualquiera que tú hagas. Como profesional, tú te sientes muy responsable, pero, de repente, empiezas a ver la gente tan maravillosa que se está presentando y la presión la tengo porque podría hacer un Gran Hermano de 328 personas, todas buenas. La presión es elegir lo mejor de todo lo bueno que hay.

Esa es la presión que tengo, escoger los mejores de los mejores, que hay veces con mis jefes lo comento y me dicen "por favor que nuestro problema sea que tenemos tanta gente donde elegir, tanta gente buena, tan original…". Además, se ha abierto muchísimo la horquilla, pues se han presentado personas de 18 a 81 años.

Antes era más gente joven, gente maja que a lo mejor llegaba hasta los 35. Y ahora te llega hasta los 60 y tantos y es gente maja, que tiene sus hijos, que ha vivido el formato desde hace 25 años y que de repente le hace ilusión. Hay varias mujeres que no es que tengan el síndrome del nido vacío, pero tiene el discurso de "tengo los chicos en la Universidad, los tengo ya criados, siempre me ha encantado 'Gran Hermano', creo que es este el momento"

La gente ahora de entre 50 y 65 no es como antiguamente, ves a mujeres y hombres que están fenomenal. Podrían hacer las pruebas perfectamente y que están a la par de un tipo de 30. Eso sí que me hace mucha gracia y por la parte que me toca me satisface mucho.

¿Crees que mucha gente viene solo a vivir la experiencia o por la experiencia que ya tienen de otras ocasiones también ven que quizás es la posibilidad de abrir un modo de vida?

No sé si es abrir un modo de vida, pero yo he leído frases como "no me imagino lo bueno que puede ser estar tres meses sin tener que comprar aceite". No nos engañemos, la gente va por el premio, generalmente. Si hay un concurso hay un premio y mucha gente va por el premio, pero también mucha va por la experiencia.

También es un reflejo de lo caro que está todo. A mí se me partió el corazón, porque, aunque antes en otras ediciones fuese a por el dinero, ahora la gente no lo oculta, lo verbaliza. "Quiero ir a por el dinero, necesito el dinero, quiero pagarle la hipoteca a mis padres, tengo un negocio medio visto y quiero invertir, quiero invertir en mi futuro", te dicen.

También luego hay mucha motivación, un rollo post postpandemia de "quiero hacer esto porque me encanta". Hay gente que con carreras universitarias, con trabajos fijos, con un título, con un máster que dicen: "si me echan de este trabajo ya me saldrá otro porque estoy preparado, pero quiero vivir esta experiencia. Es algo que me encanta de toda la vida y porque me da igual lo que diga la gente".

Recibimos mensajes susurrando de gente diciendo "estoy en el baño que está mi marido fuera y no sabe que me he presentado. Si ya me cogéis, ya se lo diré". A la gente le da lo mismo, tener a su familia en contra, quiere presentarse y quiere pasarlo bien.

¿Ya habéis visto algún perfil que digas es finalista o es posible ganador? ¿O cuando entran en la casa puede cambiar totalmente, y uno que pensabas que es bueno, igual no lo era tanto?

Sí, eso pasa, te sorprenden una vez dentro, aunque normalmente tienes un poco claro por dónde van a ir las cosas, porque les conoces. Tratas mucho con ellos, pero luego de repente juntas a dos que piensas que se van a enamorar y no se enamoran. Sobre todo lo que buscas es gente muy variada. Esto es entretenimiento, esto es diversión, es que pasen cosas, no puedes meter a toda la gente igual.

¿Y qué es lo que llama más la atención para decir: "este perfil me gusta mucho"?

Nosotros tenemos una redacción gigante en la que estamos todos. Vas viendo gente, la vas cambiando a la carpeta correspondiente: qué guapo, qué majo, qué interesante. Sin embargo, de repente, das el play a alguien y dices: "¿Pero esto qué es?" Y entonces necesitas compartirlo con tu compañero. Y entre nosotros tenemos como un bicho, una coletilla que lo microfone. Es como que le pongan corriendo el micro que lo metemos dentro de la casa.

Es una sensación, es algo que le hace diferente al resto. Una historia potente. Al haber hecho muchas cosas en 'Gran Hermano' tienes una visión muy global del formato. Hay gente que a priori es una persona normal, pero empiezas a indagar, a leer estas preguntas que le has hecho y dices: "Madre mía, es una curva de la vida de morirse".

Tengo un equipo muy variado de diferentes tipos de personas, edades, sexos y gustos y aquí todos se lleva a un consenso, porque lo que a mí me puede gustar, a otro no. Tenemos la experiencia más pura hasta la frescura de un chico que el 'Gran Hermano' pasado era becario y este año está conmigo. La sociedad cambia, todo cambia y no necesitas saber de todo porque 'Gran Hermano' sobre todo es un reflejo de la sociedad actual.

Y ya por curiosidad, ¿Una vez que empieza la edición, en qué se convierte tu papel en 'Gran Hermano'?

Puede pasar dos cosas. Yo soy directora de casting en Zeppelin, no solamente de 'Gran Hermano', y puede que surjan otros proyectos. Pero, sobre todo, lo que yo también hago es la coordinación de invitados y de familiares. Y ahora está Jorge Javier Vázquez, que somos match completamente e intentaré estar los jueves con él en plató para ayudarle.

Con anónimos es complicado, porque con los famosos tienes un representante de por medio, pero aquí tienes a familias. Muchas veces yo digo, es que aquí hace el casting, lo hacen los chicos, no lo hacen las familias. De repente tienes que traerte a una señora que no ha salido nunca de su pueblo, va a un plató alguien que lo pasa mal.

Tenemos que estar muy pendientes de ellos y mimarlos y guiarles. Porque sus hijos se pueden lanzar a la aventura, pero ellos, sin necesidad, se ven envueltos en un mundo muy loco que en algunos momentos a lo mejor les sobrepasa. Ahí tenemos que estar muy pendientes de los familiares.