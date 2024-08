La pregunta de Beatriz Archidona sobre Kiko Jiménez que revuelve a Sofía Suescun

Tras muchos rumores y especulaciones, Sofía Suescun por fin ha contado en 'De Viernes' su versión sobre el conflicto con su madre. La joven narró todo lo que ha vivido todos estos años al lado de Maite Galdeano. Sin embargo, fue una pregunta de Beatriz Archidona sobre Kiko Jiménez la que provocó que Sofía Suescun no pudiese reprimir sus lágrimas.

De este modo, Sofía Suescun narraba que Kiko Jiménez había sido una víctima más: "Siento mucha vergüenza y es injusto porque no os imagináis las tragaderas que tiene y cuánto ha sufrido. Al principio ante una situación así te puedes cabrear y enfrentarte. Pero yo lo eduqué, yo he intentado siempre tratar de quitarle importancia y de educar a Kiko para que no entrara en el juego de mi madre. Culpa mía de haberle hecho cómplice y de haberlo normalizado todo".

"¿Te sientes una mujer anulada como dice ella?", preguntaba inicialmente Beatriz Archidona, algo que Sofía Suescun negaba. "Es un efecto espejo, todo lo que ella ve en Kiko Jiménez es lo que es ella. Una persona manipuladora, el narcisismo que dice que tiene Kiko...", respondía la invitada.

| Mediaset

Era entonces cuando Beatriz Archidona lanzaba una pregunta que revolvía a Sofía Suescun. "Ella dice que te obligó a echarla de casa. Te lo pregunto de otra manera, ¿eres una mujer sometida y controlada por Kiko?", decía la presentadora de 'De Viernes'.

"Es que hasta esa pregunta me duele, esa pregunta no tendría ni que existir. En absoluto, Kiko en todo caso ha sido una víctima más de todo esto. Ha sido un apoyo importante para mí y pase lo que pase con Kiko yo estaré eternamente agradecida", decía Sofía Suescun, que rompía a llorar en el plató de 'De Viernes'.

Además, Sofía Suescun mandaba un mensaje a su novio: "Gracias porque cualquier persona no habría aguantado esto y él siempre ha estado ahí apoyándome y ayudándome. Ojalá existieran 20.000 Kikos. Es mucho dolor lo que me produce leer esos ataque porque si hay alguien que no se merece esto es él".

"Para no generar problemas teníamos la rutina de vernos en los momentos agradables y amanecer cada uno en su casa. Pasábamos el día juntos los tres. Ella no soportaba que Kiko me diera un beso y pedía que parara, yo no podía ser yo. Era siempre tener una presión de no hacer nada para que no se enfadara", explicaba Sofía Suescun sobre su vida.