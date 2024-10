Aguasantas Vilches confiesa toda la verdad sobre el episodio más duro de Isa Pantoja

A Isa Pantoja no le faltan testigos, tanto en su favor como en su contra. Una semana después de su polémica entrevista, las cadenas de televisión continúan recibiendo información de allegados al clan Pantoja. La última en pronunciarse ha sido Aguasantas Vilches, confesándose en 'De Viernes'.

Su entrevista no dejó a nadie indiferente, ni siquiera a personas que ya no se encuentran dentro de la familia. Ahora bien, hay una gran división de opiniones entre los que apoyan a la tonadillera y los que se creen el testimonio de Isa Pantoja. La hija de Isabel Pantoja eligió 'De Viernes' para desahogarse tomándose la entrevista como una auténtica terapia.

La exnovia de Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo, daba unas declaraciones al programa, que ponían en un aprieto tanto a su expareja como a la familia Pantoja. "(Kiko) empieza a ponerse muy furioso. En aquel momento mi expareja le acompañó, y cuando llegan allí empiezan a discutir", narraba Aguasantas Vilches.

| Mediaset

"Levantan a la niña, él se queda en el salón y llega un momento en el que la niña echa a correr para fuera. Manuel me contó que Kiko había cogido una manguera y la había rociado con ella", confesaba la exnovia de Manuel Cortés, corroborando la dura versión de Isa Pantoja.

De hecho, aprovechó para desvelar nuevos datos de aquella fatídica noche que no quiso recordar la hija de Isabel Pantoja. "Mientras Kiko le hacía eso con la manguera a la niña, supuestamente le gritaba 'sucia'. Que tú veas que tu hermano te hace eso en plena noche y frío, saben que es para que lo pases mal", aseguraba Aguasantas Vilches.

A su vez, quiso dejar claro que la tonadillera no estuvo presente en este polémico episodio. "Sabía que le iba a hacer algo, pero se va, creo que para no saber qué le va a hacer. Yo lo pasé mal porque siempre tuve en la cabeza que si yo no le hubiese confirmado a Kiko nada, no le hubieran hecho eso", confirmaba la sevillana.

Además, reconoció haber rectificado y haberle hablado a Isa Pantoja para pedirle perdón. "Hace dos años le pedí disculpas y estoy aquí con su visto bueno", contaba Aguasantas Vilches, aportando que incluso quedan episodios fuertes por revelar. "Le corresponde a ella revelarlo, a mí me echaron a la habitación porque intenté frenarlo", aseveraba la sevillana.