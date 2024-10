José Antonio León señala en 'De Viernes' al topo de la boda de Ángel Cristo JR

Ángel Cristo JR y Ana Herminia visitaron 'De Viernes' para responder a las críticas que han surgido a raíz de su boda, lanzadas por algunos de los invitados. El evento han estado marcadas por comentarios negativos sobre la celebración. Algunas van desde la falta de comida hasta la acusación de que el ambiente no fue el esperado.

Para José Antonio León estas críticas fueron completamente fuera de lugar. "No hay cosa más fea y más horrorosa que a unos recién casados se les diga que la boda es horrorosa. Horrorosos son esos comentarios", expresó el colaborador de 'De Viernes', provocando los aplausos de la audiencia.

La pareja, por su parte, restó importancia a las críticas y mantuvo que el evento fue significativo y especial para ellos. "Una boda te guste más o menos es algo bonito y quien critica esas cosas normalmente es porque le falta algo en su vida", comentó Ángel Cristo JR dejando claro que estas opiniones no empañarían el recuerdo de su día especial.

| Mediaset

Además, Terelu Campos no dudó en preguntar sobre la identidad del "topo" que habría filtrado detalles negativos de la boda, Ana Herminia fue contundente: "Es obvio y ha sido torpe. Los comentarios se hacen delante de mis mejores amigas", explicó Ana Herminia.

Aun así, defendió que los comentarios negativos no restan valor al bonito día que ambos vivieron: "Realmente no van a empañar lo que vivimos y lo que sentimos. Hay 124 personas que me han enviado mensajes de qué bonito lo que se vivió".

Fue en ese momento cuando José Antonio León, en tono de broma, sugirió el nombre de la presunta responsable: "Te voy a decir yo el nombre a ver si es verdad. Empieza por A y acaba por Aurah".

Por su parte, Ana Herminia no confirmó ni negó la suposición, respondió entre risas: "No te lo voy a contestar". Ángel Cristo JR también se tomó la situación con humor: "No hay problema. Nos sentamos aquí y nos reconciliamos otra vez", dejando entrever que la polémica sobre el "topo" no opacará su felicidad.