Kiko Jiménez desvela en 'Fiesta' toda la verdad del ingreso de Sofía Suescun

El pasado viernes, Sofía Suescun alarmó a sus seguidores al compartir una imagen en su cuenta de Instagram desde una camilla de hospital, sin revelar la razón de su ingreso. La incertidumbre sobre el estado de salud de la influencer se disipó cuando Kiko Jiménez detalló en 'Fiesta' los motivos de esta preocupante situación.

"Esta tensión la he tenido durante un buen rato hasta que me ha bajado un poquito y me han dejado irme a casa. En fin, no quería preocuparos esta mañana, pero ya estoy bien, así que ahora a descansar y recomponerme", desveló Sofía Suescun en sus redes sociales.

De este modo, Kiko Jiménez ha desvelado en 'Fiesta' el motivo de este ingreso: "Le dio una subida de tensión. Se encontraba bastante mal, acudió al médico y estuvo una hora allí ingresada porque no la dejaban irse porque tenía la tensión altísima".

| @sofiasuescun

Emma García no tardó en preguntar a Kiko Jiménez en 'Fiesta' sobre la causa de este episodio, consciente de la tensa relación familiar que Sofía Suescun ha estado atravesando últimamente. Kiko Jiménez atribuyó el malestar de la joven a la complicada situación con su madre, Maite Galdeano. A pesar de no tener contacto directo con su hija, "le envía mediante terceros información muy delicada que le afecta muchísimo".

Según Kiko Jiménez, Sofía Suescun lleva tiempo intentando distanciarse y seguir adelante, pero su madre "sigue chantajeándola y haciéndola responsable de la situación. Nosotros intentamos hacer nuestra vida, pero parece que su madre no hace la suya", sentenció Kiko Jiménez, dejando entrever que las tensiones familiares no han hecho sino agravar el estado emocional y físico de la influencer.

Este episodio hospitalario parece ser el reflejo de un conflicto no resuelto que ha afectado profundamente a Sofía Suescun. La joven tomó hace más de dos meses la decisión de pedirle a su madre que abandonara la casa que compartían para dejar a un lado la toxicidad. Sin embargo, esto no ha sido suficiente y Sofía Suescun sigue sufriendo las consecuencias de esta mala relación familiar.