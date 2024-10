Pilar Rahola no puede evitar las lágrimas en 'Col·lapse' al recordar a su padre

Pilar Rahola dejó ver su faceta más íntima en su reciente visita a 'Col·lapse', donde reflexionó sobre su experiencia como madre y el dolor que aún siente por la pérdida de su padre. La catalana compartió sus vivencias y no pudo contener la emoción al recordar a su progenitor, cuyo fallecimiento, hace diez años, todavía le afecta profundamente.

Ricard Ustrell inició la conversación preguntándole a Pilar Rahola sobre su papel como madre, y su respuesta sorprendió. "Como madre no te lo creerás, no se lo va a creer nadie, pero soy muy blanda como madre. La gente me ve como un tigre, pero luego soy una gatita. He sido un desastre... mi madre cuando se enfadaba conmigo estaba todo el día sin hablarme", relató.

Pilar Rahola también recordó las dificultades de educar a su hija mayor, quien era más rebelde, y cómo solía suavizar los castigos. "Mañana no sales", le decía, para luego retractarse. "Bueno, quizás, no, pero no me lo vuelvas a hacer. Soy un desastre, soy muy pactista", reveló con una sonrisa.

La conversación se tornó más emotiva cuando Pilar Rahola habló de su padre, fallecido en 2014. La periodista recordó el mensaje que compartió en sus redes sociales en ese momento: "Acaba de morir mi padre. De repente, me he quedado sin luz. Ahora todo está oscuro".

"La muerte de mi padre todavía me duele. ¡Ay, mucha gente pierde a su padre!", dijo, mientras se le llenaban los ojos de lágrimas. Describió la influencia de su padre en su vida como "troncal", reconociendo la profunda conexión que siempre tuvo con él.

Pilar Rahola también compartió recuerdos sobre el legado intelectual que le dejó su progenitor: "Mi padre era un viaje al tiempo, era un hombre muy culto, muy sabio. Yo he heredado toda su biblioteca, he heredado mucha de sus inquietudes. Cuando hablaba de su abuelo, me transportaba en el tiempo. Los padres son túneles del tiempo", expresó.

Finalmente, Pilar Rahola confesó que afrontar el duelo fue un proceso largo y doloroso: "Para mí es un agujero muy intenso. No sé ni cuándo murió y tardé un año en poder ver una foto suya".

Además, contó la peculiar manera en que fue capaz de empezar a aceptar la pérdida: "Un año después de su muerte, mi madre fue al cementerio y yo dije que a los cementerios yo no voy. Entonces, fuimos con mi marido a hacer una excursión de Cadaqués a Roses andando, muchas horas, y pisando la tierra, ahí fui capaz de hablar de mi padre".