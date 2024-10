Dulce Delapiedra señala directamente a Isabel Pantoja en 'De Viernes': 'No conoce...'

En la última entrega de 'De Viernes', Dulce Delapiedra, antigua niñera de Isa Pantoja, dejó al descubierto "los episodios jamás contados de Cantora". Esta revelación se produce una semana después de que Isa compartiera su dolorosa historia en el mismo programa. Isa Pantoja habló sobre los desafíos de su infancia y las tensiones actuales con su madre, Isabel Pantoja.

De este modo, Dulce Delapiedra no escatimó en críticas hacia la tonadillera, comenzando por el estricto control que ejercía sobre Isa durante su adolescencia. "No se le dejaba ir a la playa en pleno verano. Una sobreprotección exagerada", recordó, sugiriendo que esta sobreprotección contribuyó al aislamiento de Isa Pantoja.

La niñera también abordó el controvertido episodio en el que Isabel llevó a su hija a un ginecólogo para verificar si había perdido la virginidad. "¡Solo hizo falta hacerle la prueba del pañuelo!", exclamó Dulce, claramente indignada por la decisión de la cantante.

| Mediaset

No se detuvo ahí, ya que también criticó a Kiko Rivera al recordar el famoso "manguerazo" que le dio a su hermana tras enterarse de que había mantenido relaciones sexuales. "Si yo estoy delante, eso no se lo hace el hermano. En vez de protegerla, le hace esto, ¿tú has querido alguna vez a tu hermana?", cuestionó Dulce Delapiedra, sin rodeos.

La tensión alcanzó su punto máximo cuando Dulce Delapiedra fue cuestionada sobre por qué Isabel Pantoja no visitó a su hija después de una operación. "Porque no le da la gana, por celos, por rabia, por esa prepotencia que tiene tan grande. Humildad cero, no conoce lo que es la palabra esa. Yo pensaba que cuando iba a salir de prisión la iba a tener, pero peor todavía", expresó con sinceridad. "No le hagas ver al mundo que te ha hecho algo. Es muy doloroso", añadió.

Dulce Delapiedra también insinuó que Isabel Pantoja usa a Anabel Pantoja como un arma contra su propia hija. "Ese orgullo, esa rabia, esa prepotencia que tiene no la deja. Es más, va a más. Primero ella, después ella y siempre ella. No sabe ser feliz teniéndolo todo", sentenció, abriendo así una nueva brecha en la complicada relación familiar.