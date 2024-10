VÍDEO | Manresa descontrolada: el robo violento a un anciano que ha indignado a muchos

En E-Notícies hemos comentado en numerosas ocasiones la triste realidad delictiva que sufre Manresa. Esta ciudad de casi 80.000 habitantes se ha convertido desde hace tiempo en el ejemplo de la incapacidad de las izquierdas de hacer frente a un problema creciente en Cataluña.

El alcalde la localidad, Marc Aloy (ERC), habla siempre de "percepciones" para negar o maquillar el aumento de la criminalidad en la ciudad. Sin embargo, los datos evidencian la realidad de Manresa. Una realidad que choca frontalmente con el discurso buenista y negacionista de su alcalde y del establishment mediático catalán.

Qué Manresa tiene un problema con la inseguridad lo dicen los datos. Y ahora lo refuerza el último vídeo publicado por los Mossos d'Esquadra. Un vídeo que, lógicamente, ha generado una oleada de indignación. En él se ve a una persona cometiendo un robo con violencia. La víctima, según informa la policía catalana, es un hombre de 71 años.

El delincuente sigue al anciano hasta la entrada de un parking. Allí, no se lo piensa dos veces y se balancea sobre él para robarle el reloj violentamente, tirándole de la muñeca. Acto seguido, el malhechor (del que los Mossos no han querido facilitar su nacionalidad) se va corriendo, pero, según ha informado el cuerpo de Mossos d'Esquadra, acaba siendo detenido poco después. El problema de este robo, desgraciadamente, es que no se trata, ni por asomo, de una excepción.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, en el primer semestre del 2024 se registraron 111 robos con violencia e intimidación en Manresa. Esta cifra representa un aumento del 46,1% respecto a los que se registraron en el mismo periodo del 2023. Lo peor de todo es que ya en los primeros seis meses del año pasado, este tipo de delito ya vivió un aumento del 10,1% en comparación con el año 2022. Es decir, la tendencia es claramente al alza. El 2023 cerró con un aumento del 15,5% de los robos con violencia e intimidación en una ciudad que, según el alcalde Marc Aloy, es segura y que solamente ha subido la "percepción de inseguridad".

En el primer semestre de 2024, la criminalidad convencional en Manresa ha subido un 10% respecto a los seis primeros meses del año pasado. Más allá de los robos con violencia e intimidación, destacan, especialmente, el aumento de delitos contra la libertad sexual (+23,5%) o el tráfico de drogas (+200%).