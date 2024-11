VÍDEO | El dueño de un bar en Barcelona cuenta la degradación de su barrio

A nadie se le escapa que la degradación del histórico barrio del Raval es muy marcada. De un tiempo a esta parte, el Raval es la sede de diferentes formas del crimen organizado, tensiones étnicas, inseguridad y gentrificación. Por su parte los vecinos asisten con impotencia y hartazgo a esta realidad.

Gracias a las redes sociales y a muchos usuarios (en ocasiones anónimos), conocemos diariamente episodios de decadencia e incivismo. Los ejemplos son muy numerosos y tristemente variados. Desde robos a ancianos pasando por personas orinando en la vía pública y llegando hasta la proliferación de narcopisos.

Además de los vecinos - que cada vez son menos -, los que también sufren esta situación son los comerciantes y, en particular, los pequeños comerciantes. Y es que una zona insegura y con mala fama es la garantía de problemas laborales y económicos. El último ejemplo lo hemos conocido por Vox, que está llevando a cabo una estrategia de hacer política a pie de calle.

Vox capitaliza la calle

En esta ocasión, el líder del partido, Ignacio Garriga, ha visitado al propietario de un bar del Raval. “Muy bien, muy bien, aquí no puede ir nunca nada”, se lamenta este comerciante, que narra la progresiva decadencia del barrio. “Más de una, más de cuatro y más de veinte”, dice sobre la cantidad de veces que ha tenido que llamar a la policía.

Como tantos otros vecinos y ciudadanos corrientes, la conclusión del propietario del bar es que “yo me siento desamparado por donde vivo. Me siento como que nos quieren echar de aquí. Interesa más que haya gentuza, que no que haya gente que seamos medianamente decentes”:

Este es un ejemplo claro de cómo son las personas de las clases populares las que más padecen la degradación social de Cataluña. En este sentido, Vox ha iniciado una clara estrategia para ser la voz de este descontento y capitalizarlo. Porque si algo señalan los resultados electorales es que Vox tiene mucha implantación en zonas populares.

En esta línea, el partido también ha visitado zonas como Viladecans, Blanes o Canovelles con el mismo objetivo. Es decir, señalar los problemas más inmediatos del ciudadano común. Las próximas elecciones municipales de 2027 dirán si esta estrategia política da resultados y afianza el crecimiento de la formación.