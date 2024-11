El corte viral donde Alejandro Fernández compara a Íñigo Errejón con Torrente

El PP ha celebrado esta semana el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en un acto en Barcelona. Han asistido el presidente del PP y jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y la vicesecretaria de Igualdad del partido, Ana Alós. También el líder de los populares catalanes, Alejandro Fernández, cuya intervención, como siempre, no ha dejado indiferente a nadie.

Alejandro Fernández ha defendido el "feminismo real" frente a quienes quieren convertir la igualdad de género en una batalla ideológica y una guerra de sexos. Ha mostrado su compromiso en la erradicación de la violencia contra las mujeres, pero ha advertido que este tema no se está tratando bien. Por eso ha propuesto aparcar las ideologías, y se ha acordado de Íñigo Errejón sin mencionarlo.

"Nosotros no vamos por el mundo dando lecciones de feminismo a nadie", ha advertido Alejandro Fernández. El líder del PP catalán ha advertido que "normalmente, cuando un político da lecciones de feminismo a los demás durante años, luego se acaba descubriendo que en su vida privada se comporta como Torrente". El corte de treinta segundos ha sido muy compartido en las redes, y muchos aplauden sus palabras.

El político tarraconense se ha acordado también de las "compañeras" de Ínigo Errejón, "que también han ido dando lecciones de feminismo" y "se han dedicado a encubrir a Torrente durante años y años”. Frente a eso, ha reivindicado una vez más el feminismo "real" sin ideologías.

Contra la hipocresía de la izquierda

Alejandro Fernández ha señalado la hipocresía de la izquierda por defender el feminismo radical al mismo tiempo que callan ante la opresión de la mujer en el islam. En este sentido, se ha acordado de "las decenas de mujeres que siguen secuestradas por Hamás en condiciones de crueldad y violencia". También ha recordado que en España hay mujeres "que no se les permite estudiar, trabajar o vestir como les dé la gana" por motivos religiosos.

En un alegato final, ha dicho que "esto no se puede tolerar en nuestras comunidades en nombre de un malentendido relativismo cultural. No hay ideología y no hay confesión religiosa que justifique la violación de los derechos humanos”.