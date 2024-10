VÍDEO | La degradación de Barcelona en una sola imagen: petición al ayuntamiento

Las redes sociales son el espejo de la decadencia de Barcelona. Los casos de incivismo, inseguridad y otras imágenes grotescas son constantes. Desde robos hasta peleas y pasando por personas en evidente estado de embriaguez.

Algunos casos se hicieron tan virales que incluso los medios convencionales dieron cuenta de ellos. Ahí está, por ejemplo, el robo a una anciana por parte de dos jóvenes magrebíes. Las imágenes del robo, captadas por una cámara, mostraron el momento en el que tiraban al suelo a la señora para quitarle una joya.

Los más perjudicados por esta realidad social son los vecinos. Sus llamadas de socorro han sido constantes, sobre todo a raíz de los narcopisos. El teniente de alcalde de seguridad, Albert Batlle, dijo que el Ayuntamiento no se veía del todo capaz para controlar la situación de los narcopisos.

Por todo ello, hasta que no se controle de manera efectiva esta degradación, no cesarán imágenes como la del nuevo vídeo que se ha compartido en redes sociales. En esta ocasión, no se trata de un robo o de una agresión, sino de un descarado ejercicio de incivismo.

Olor insoportable a orina

El vídeo lo ha compartido la usuaria Laura Font, que afirma ser vecina de Ciutat Vella y “defensora del derecho a la vivienda digna”. Las imágenes muestran a un hombre orinando en público y encarándose con la persona que le graba. Según explica Font, esto ocurrió la semana pasada en el Carrer de les Carretes, entre la Rambla del Raval y Paralelo.

“Y por gentuza como esta tenemos el barrio como lo tenemos”, dice esta usuaria, muy indignada. De paso, le manda una nueva petición de ayuda al Ayuntamiento. “Necesitamos que el ayuntamiento se ponga las pilas y acabe con el incivismo en Ciutat Vella”:

Como viene siendo habitual, la indignación de los usuarios es máxima. Aunque resulta preocupante que sean muchos los vecinos que dicen que ven casi a diario a gente orinando en la calle. “Hay un fuerte hedor a orina en muchos barrios de Barcelona”, dice un usuario.

“Antes vivía en el Raval, pero está irreconocible, no hay ninguna tienda española o catalana, huele mal y mujeres con velo por todas partes”. “Después dicen del pipí de los perros”. “¿A esta gente no les obligan a llevar una botella para limpiar los pipís?”, dicen los usuarios con impotencia.