Marta Rovira cumple su amenaza: los 3 dardos a Oriol Junqueras en su adiós

“Por responsabilidad no contestaré hoy a Oriol Junqueras, por proyecto común no lo haré hasta que cierre el actual mandato de la secretaría general. Cuando llegue el momento lo haré, por el país y por la buena gente de ERC”.

Son las palabras de Marta Rovira el pasado 23 de septiembre, después de que Oriol Junqueras la acusara de estar detrás de la estructura B del partido. Y finalmente ha llegado el día. Este lunes, en la conferencia de renuncia a su cargo, Marta Rovira ha hecho balance de estos 13 años al frente del partido y ha aprovechado para atacar a su ahora rival Oriol Junqueras.

Marta Rovira ha acusado a Oriol Junqueras de falta de compromiso después del 1-O, de estar detrás del escándalo de los carteles y de maniobrar contra ella para hacerse con el control absoluto del partido. Le ha pedido cerrar esta etapa juntos, es decir, que se vaya para permitir un relevo al frente de ERC. Y ha advertido que “me opondré a que se modifiquen los estatutos para que Esquerra deje de ser un partido independentista”.

En una larga conferencia de dos horas, Rovira ha mostrado sus cartas ante Junqueras a poco más de un mes para el congreso nacional. Estos son los tres dardos que la ya exsecretaria general ha lanzado contra su hasta hace poco compañero de viaje.

El papel de Junqueras tras el 1-O

El primer dardo de Marta Rovira tiene que ver con el papel de Junqueras tras el 1-O, deslizando su falta de compromiso. Una acusación que llega después de que Xavier Vendrell acusara al expresidente de ERC de haberse asustado y escondido tras el 1-O. Rovira extiende la sombra de la sospecha sobre Junqueras y su verdadero compromiso con la independencia.

"Junqueras nos acusa ahora de tapar el 1-O con las elecciones de 2017, cuando algunos se olvidaron aquella misma noche cuando era más necesario tirar del carro y tomar decisiones", ha asegurado. También ha señalado a Junqueras y Puigdemont como culpables del fracaso del Procés. Ha pedido el fin de los viejos liderazgos, aunque ha dicho que "yo siempre estaré para rehacer alianzas".

Ha acusado a Junqueras de querer cambiar ERC para que ya no sea un partido independentista. Lo ha dicho en referencia a las declaraciones de Joan Tardà, pero ha añadido: "Lo que necesita ahora el partido es no abrazar el federalismo sino rehacer la hoja de ruta independentista en este nuevo ciclo político".

Le acusa de la estructura B

Marta Rovira se ha detenido especialmente en el escándalo de los carteles del alzheimer. Ha pedido entre lágrimas “sinceras disculpas” a Ernest Maragall, así como a su hermano y a toda su familia. Ha reconocido un “error” por haber asumido “campañas de contraste” con las que se les fue la mano.

Conferència de Marta Rovira

Pero a continuación ha dicho que “las conclusiones de la investigación son muy claras y la responsabilidad queda muy individualizada”. Ha recordado que se han tomado medidas con cuatro expedientes, pero ha lamentado que se utilice el caso para hacer campaña interna.

Ha aprovechado para criticar la imagen que están dando desde que se empezó la competencia por el congreso nacional. Ha lamentado las filtraciones y el juego sucio, la agresividad y la violencia, y se ha preguntado "cómo hemos llegado hasta aquí". "Algunos dicen que se presentan para salvar el partido de la dirección actual, pero estos discursos no hacen más que evitar los debates y las propuestas", ha exclamado.

El ataque definitivo

“Hasta ahora había decidido callar y lo hacía por responsabilidad, para no escalar esta situación”, ha dicho, “pero se han dicho cosas demasiado graves”. Ha reconocido que “me sorprendió mucho su tono y sus acusaciones, pero yo esto no lo puedo asumir”. Ha afirmado que “esto quería hacerlo en privado pero no ha sido posible, por eso no tengo más remedio que hacerlo así”.

Rovira ha negado todas las acusaciones de Oriol Junqueras, y entre lágrimas ha recordado los ataques cuando estaba preparando las maletas para volver el 11 de julio. “Aquello solo fue el principio de unas filtraciones de mal gusto que no han parado y que se repiten una y otra vez”, ha lamentado. “Es el relato de campaña de alguna candidatura”, ha añadido, “pero ha llegado el momento de contradecir todo esto”.

Marta Rovira ha dicho que nunca ha tomado decisiones al margen del partido, y ha deslizado que es Junqueras quien ha maniobrado en su contra para por ejemplo hacer caer a Pere Aragonès.

Finalmente ha pedido a Oriol Junqueras que también haga un paso al lado "y acabemos esto juntos" para "evitar un destrozo mayor". Un dardo envenenado, porque sabe que si Oriol Junqueras renuncia a liderar su candidatura será asumir su derrota frente a Rovira. La conferencia de hoy quería ser un punto final a la guerra interna, pero parece que va a ser solo un punto y seguido en la escalada.