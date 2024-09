El PP abre la puerta a pactar con Junts en el Congreso

Si algo es innegable es que Sánchez pilló al PP con el pie cambiado cuando empezó a pactar con todos los partidos soberanistas. Esto condujo al nacimiento Frankenstein, que ha protagonizado no pocas tensiones internas de tipo ideológico. Al fin y al cabo, lo único que une a los miembros de Frankenstein es que el PSOE es un núcleo de intereses.

Como efecto derivado de esta situación, empezó a cundir la sospecha de que Junts y el PP acabarían pactando en algún momento. Esta es la tesis que han mantenido figuras como Gabriel Rufián o Enric Juliana. Por su parte, Junts no desaprovechó la oportunidad.

Hace unos meses, Puigdemont movía desde Bruselas el fantasma de una moción de censura contra Sánchez. En realidad, es una maniobra para intentar meterle miedo al PSOE. Pero lo cierto es que, hasta que no se resuelva la amnistía y la relación VOX-PP, esta puerta está cerrada.

Aunque esto no es obstáculo para que se pueda ir caldeando el ambiente. El último en tirar algunos troncos a este fuego ha sido el popular Borja Sémper.

El PP abre espacios

En el programa de Telecinco, La mirada crítica, el portavoz del PP, Borja Sémper, no descarta posibles acuerdos con PNV y Junts. Sémper argumenta que el PP quiere representar la alternativa a Sánchez. “Es lo que vamos a intentar hacer con todas las formaciones políticas en el Congreso, salvo Bildu, que puedan pensar lo mismo que nosotros”.

La verdadera estrategia del PP pasa por tejer alianzas sobre asuntos que no se prestan tanto al ruido mediático. “Con otras formaciones es público y notorio lo que nos separa, pero si podemos acordar por ejemplo una ley del suelo por qué no lo vamos a hacer”. Es decir, que el PP pretende aprovechar las tensiones ideológicas que anidan en Frankenstein.

Por esto, Sémper no ha tardado en señalar que una moción de censura no está sobre la mesa. "Una moción de censura es más necesaria que nunca, pero no tenemos los números suficientes", dice Sémper. Aunque la desean, los populares saben que Junts no se sumará a una moción mientras la amnistía flote por el espacio sideral de los juzgados.

Este mensaje del PP tiene un destinatario paralelo: Vox. Y es que, abriéndose a pactar con Junts, Feijóo le dice a Abascal que tiene más alternativas. Máxime después de que Vox rompiera los gobiernos autonómicos que tenía con el PP.