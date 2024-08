Marc Buch: 'Si pudiera dar los nombres de los delincuentes, nos quedaríamos de piedra'

Marc Buch es uno de los pocos dirigentes de Junts per Catalunya que habla alto y claro respecto a la seguridad. El alcalde de Calella lleva tiempo erigiéndose como una de las principales voces de su partido (y también del municipalismo) favorables a endurecer el Código Penal para facilitar la expulsión de los inmigrantes que hacen de la delincuencia su modo de vida.

Ahora, Buch ha vuelto a hablar claro tras conocerse el balance de detenidos en su localidad en los primeros seis meses del año. "Entre enero y junio hemos detenido a 144 personas. De estas 144 personas, si pudiésemos decir los nombres, veríamos quiénes son y nos quedaríamos de piedra", ha advertido.

El alcalde de Calella, en declaraciones a la radio de la ciudad, ha recordado que "tenemos a inmigrantes que han venido aquí y que no han venido a aportar nada, a diferencia de lo que hace la gran mayoría de la inmigración, que es trabajar y llevar una vida honrada". Y ha vuelto a insistir, porque no es la primera vez que lo hace, que estos extranjeros que hacen de la delincuencia su estilo de vida "no los queremos aquí. Si son delincuentes, evidentemente hay que expulsarlos del país".

Marc Buch reconoce que "hay un trabajo que tenemos que hacer los políticos que es cambiar las leyes". Pero a su vez, manda un mensaje a sus compañeros de partido que están en Madrid. "Si fuera por mí, los echaría de Calella, pero no puedo, yo solo soy el alcalde y las leyes se hacen desde el Congreso de los Diputados", recuerda.

Por este motivo, admite que lo único que puede hacer es "presión, presión y presión" a estos delincuentes reincidentes para hacerles ver que "en Calella no son bienvenidos".

La Policía Local de Calella, desbordada

Marc Buch ha explicado la dura realidad que viven muchas administraciones locales. "Aquí tenemos 48 policías[agentes de la Policía Local], que están haciendo más del 60% de las detenciones y más del 80% de las actuaciones. Faltan más[agentes de]Mossos d'Esquadra", reclama el alcalde de Calella. Y, en este sentido, hace una petición a la nueva Consejería del Interior de Núria Parlón. "Espero que el nuevo Govern se ponga manos a la obra y nos envíe más Mossos d'Esquadra porque realmente los necesitamos".

A pesar de estar desbordada, la Policía Local de Calella ha conseguido frustrar más de 30 okupaciones delincuenciales. Pero, una vez más, se queja de la situación que sufren los ayuntamientos. "Tenemos las competencias que tenemos", recuerda. Y exige, igual que hace con la delincuencia reincidente, que se modifiquen las leyes para poder perseguir de forma más eficaz este tipo de delitos.

La inseguridad se ha convertido en uno de los ejes centrales de las políticas de Marc Buch al frente de Calella. Unas políticas que han conseguido frenar el auge de la delincuencia de un municipio que, a pesar de esta tendencia positiva, sigue teniendo la criminalidad como una de las principales preocupaciones de la población y del consistorio.