Las redes se mofan de los Comuns tras sus declaraciones sobre el nuevo Govern

Ja se conocen los nombres que acompañarán a Salvador Illa en el nuevo Govern. El flamante president de la Generalitat ha confeccionado un equipo formado por 16 personas más en un ejecutivo que cuenta con dirigentes vinculados al PSC, pero también a ERC e incluso a Junts.

A lo largo del fin de semana, la mayoría de actores políticos catalanes se han pronunciado al respecto. Entre ellos, David Cid, portavoz de los Comuns, uno de los partidos que permitió la investidura de Salvador Illa el pasado jueves.

No han pasado ni cuatro días, que la formación de Ada Colau ha pasado de dar su voto favorable a Illa a ver cómo los nombres propuestos por el nuevo president no son de su agrado. Y, claro, las redes no han desaprovechado la ocasión para mofarse de ellos. Ya sea por su ingenuidad o por su capacidad de tragarse sapos y hacer de muleta eterna del PSC.

Los Comuns, en contra del 'PSC más conservador'

Según David Cid, portavoz de los Comuns, algunos de los nuevos consejeros son la cara visible del "PSC más conservador" y que representan a los "intereses económicos y la Barcelona de la Fórmula 1 en el Paseo de Gracia". Su principal blanco de las críticas fue Albert Dalmau, nuevo consejero de Presidencia, a quién acusa de ser "de un PSC claramente muy conservador".

Otro nombre que incomoda a los de Jéssica Albiach, sin duda, es el de Ramon Espadaler. El que fuera máximo responsable de Unió Democrática tiene un currículum que parece alejarse bastante de lo que vendríamos a llamar progresismo.

No fueron pocos los que se quisieron mofar de ellos. "Los Comuns haciendo las mismas payasadas que en Barcelona. Gobernar siempre con la derecha y hacerse los ofendidos", "tragarse sapos y pasar por caja a finales de mes: la vida política de los Comuns", "más burros no pueden ser", "pandilla de vagos que no sirven para nada más que vivir del chollo público", "sois unos merluzos, ¿qué esperabais?" o "hahaha pero si sabíais perfectamente a quién colocarían de consejeros", fueron algunas de las decenas de respuestas que recibieron.