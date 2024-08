Los sindicatos de Mossos se unen para arremeter contra Elena y la cúpula del cuerpo

Que el fallido dispositivo que idearon los mandos de los Mossos d’Esquadra para detener a Carles Puigdemont traería cola era evidente. El juez Pablo Llarena ya pidió hace días explicaciones al cuerpo. Y ahora han sido los sindicatos de la policía catalana los que han alzado la voz contra la cúpula del cuerpo y Joan Ignasi Elena.

Los diferentes sindicatos de Mossos d’Esquadra se han unido este lunes para cargar con dureza contra la dirección del cuerpo y el ya exconsejero del Interior, Joan Ignasi Elena. Consideran que la controvertida rueda de prensa del pasado viernes fue “desafortunada”, que fue más “sentimental” que “racional” y que, en lugar de asumir responsabilidades, estas fueron derivadas a “terceras personas”.

Y es que, en esa comparecencia, Elena, Eduard Sallent (comisario jefe de los Mossos) y compañía hicieron cero autocrítica y se dedicaron básicamente a arremeter contra Puigdemont, Laura Borràs, el juez Llarena e incluso medios de comunicación y tuiteros. Si el dispositivo falló, explican, es porque estuvo mal diseñado.

En esa rueda de prensa, además, Joan Ignasi Elena criticó a los sindicatos, a quiénes acusó de hacer político y no defender a sus afiliados. Ahora, los representantes de los agentes le han respondido exigiendo a la cúpula de los Mossos que no se les mire como un “enemigo”, ya que ellos simplemente son “una herramienta necesaria que también representa al cuerpo”, ha reivindicado Pere Garcia, secretario general de SAP-FEPOL, el sindicato mayoritario.

En referencia al dispositivo fallido para detener a Carles Puigdemont, ha recordado que los Mossos tenían el deber de “cumplir con la orden vigente de detención” y que “no haberla cumplido tiene unas repercusiones en prestigio. Y nosotros no podemos permitir que el prestigio del cuerpo se vea afectado”.

También se ha mostrado contundente CCOO, que critican a la Consejería del Interior por haber provocado un “vergonzoso espectáculo” por culpa de “un dispositivo estéril y lleno de dudas” que ha provocado “un ridículo internacional sin precedentes”. Para el sindicato, los errores de Joan Ignasi Elena, Sallent y compañía la semana pasada que han provocado esta crisis de credibilidad será “difícil de solucionar en décadas”.

En este sentido, señalan que lo que se tiene que poner en duda es "el liderazgo político y policial que ha cometido errores operativos en el dispositivo" para detener a Carles Puigdemont. Y reivindican que esta pérdida de credibilidad no puede recaer "en la profesionalidad del cuerpo", a la que aseguran que no hay "que no poner en duda".