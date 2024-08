Un Joan Ignasi Elena acorralado ataca a Puigdemont, prensa, juez Llarena y tuiteros

Joan Ignasi Elena ha comparecido este viernes para dar explicaciones sobre el dispositivo fallido de ayer de los Mossos d’Esquadra. Un dispositivo que no evitó que Carles Puigdemont se volviera a fugar. Apareció a primera hora en Barcelona, se escondió y acabó escapándose otra vez hacía Waterloo.

A pesar de que Joan Ignasi Elena y el resto de responsables de los Mossos condenaron ayer a la policía catalana a una crisis de credibilidad sin precedentes, la culpa de todo la tienen los otros. Procesismo en estado puro. El consejero del Interior en funciones, acorralado, ha apostado por disparar contra todos para no tener que asumir responsabilidades. Carles Puigdemont, Junts per Catalunya, el juez Pablo Llarena, medios de comunicación, redes sociales… el repaso de excusas ha sido casi inacabable.

Joan Ignasi Elena ha sido especialmente duro con Carles Puigdemont, a quién ha acusado de tener “un comportamiento impropio”. Quizás Elena esperaba que el líder de Junts, que lleva más de seis años fugado de la justicia, le facilitara el trabajo.

Además, el miembro del Govern también ha acusado a Puigdemont de utilizar a los manifestantes que había en el Arc de Triomf. “La ciudadanía no puede ser víctima de un engaño” para “beneficiar tu proyecto personal”. Considera que su actuación es “un error político estratosférico”. Y ha acabado su ataque al expresident recordándole que “esto no es liderar, esto no es construir, esto no es tener mentalidad de estado”.

La crítica a Puigdemont se ha extendido a toda su formación. Joan Ignasi Elena ha reprochado a los dirigentes de Junts de tener “la intención de dinamitar y deslegitimar una sesión de investidura” porque “no les gustaba el resultado del mismo”. Este reproche también lo ha dirigido a “medios de comunicación y redes sociales”. Vamos, que todos menos él somos culpables de lo que sucedió ayer.

Porque, evidentemente, su primera crítica ha sido para el juez Pablo Llarena por, según él, “no cumplir la ley de amnistía”.

Joan Ignasi Elena ha justificado el ineficaz dispositivo de ayer que diseñó la cúpula de los Mossos recordando que tenían tres frentes abiertos: detener a Puigdemont, asegurar el correcto desarrollo del pleno de investidura y controlar dos manifestaciones a la vez a las puertas del Parc de la Ciutadella. Y que, si hay que asumir responsabilidades, ya se asumirán tras la investigación que se ha iniciado. Mientras, como ven, la culpa es toda de los demás.

Más allá de recordar que “hoy es un día complicado”, la autocrítica del máximo responsable político de la seguridad en Cataluña ha brillado por su ausencia. Eso sí, su intervención también ha servido para decir que perseguirán a todos aquellos que ayudaron a Puigdemont a fugarse y para decir uno de sus grandes mantras. “Cataluña es un país seguro”, recordó un Joan Ignasi Elena que sigue con su negacionismo delincuencial en pleno auge de la criminalidad en territorio catalán.

La cúpula de los Mossos carga contra Laura Borràs

Otro de los blancos de las críticas de la cúpula de los Mossos ha sido Laura Borràs. La presidenta de Junts afirmó ayer que “uno de los mossos leales a la Presidencia de la Generalitat al exilio ha sido detenido por los que actúan como policía judicial.[...]Es un patriota y un mosso ejemplar”.

Eduard Sallent, comisario jefe de los Mossos, ha considerado intolerables estas declaraciones, señalando lo peligroso que es diferenciar “entre agentes buenos y malos”. Sin embargo, Sallent no ha dudado tampoco en cargar duramente contra los agentes fuera de servicio que ayudaron a Puigdemont a fugarse, advirtiendo que son una vergüenza para el cuerpo y que "no merecen vestir nuestro uniforme".