La izquierda pierde espacio con la tragedia de la DANA: ‘El relato está perdido’

Cuando se han querido dar cuenta, muchos sectores de izquierdas han visto cómo la derecha les tomaba la delantera con la ayuda a Valencia. Desde un inicio, fueron grupos como Revuelta, la marca juvenil de Vox, o Núcleo Nacional, los que movilizaron la ayuda con mayor eficacia. Esto es indisociable de la ineficacia del Estado, que tardó varios días en desplegar al ejército, dejando así un enorme hueco para la solidaridad comunitaria.

Esto ha llevado a muchas figuras progresistas a poner el grito en el cielo, especulando incluso con que las protestas contra el Rey, Sánchez y Mazón eran maniobras políticas. En realidad, su preocupación es que no han sabido capitalizar la avalancha de solidaridad entre la población. Por el contrario, desde la izquierda habían dado por descontado que sería el Estado el que actuaría de inmediato.

Después de mostrarse como una estrategia fallida, a la izquierda solo le ha quedado maniobrar por redes sociales para agitar el fantasma de la “extrema derecha”. Es decir, contraatacar para no perder el relato, sobre todo entre la población local, que se ha encontrado desamparada. Esto ha llevado a algunos tuiteros de izquierdas a calificar de “doble tragedia” la situación de la DANA:

Además de agitación por redes sociales, algunos medios oficialistas, como El País o ElDiario, también advierten del auge del “fascismo”, algo a lo que se ha apuntado la prensa procesista en Cataluña. Todo esto le ha servido al Gobierno para minimizar las protestas contra Sánchez en Valencia y vincularlas con “grupos marginales violentos”.

Paralelo a todo esto, grupos de izquierdas como Arran, las juventudes de la CUP, han pedido incluso “guillotina” para Mazón y Felipe VI. Como suele ser habitual, y a pesar de ser un mensaje de odio explícito, esto de la CUP no ha tenido el mismo recorrido mediático.

La clase política, aún más dividida

Por su parte, la derecha se ha dado cuenta de que aquí se han marcado una victoria frente a la izquierda. Desde Revuelta, por ejemplo, señalan que “esos difamadores están absolutamente desconectados de la realidad”. Por su parte, el diputado de Vox en el Congreso, Carlos Quero, se ha mostrado muy airado en redes sociales y ha pedido a todos los que critican que “se callen ya”:

Esta situación refleja el tenso clima político y social que se vive en España, con tragedias que, como la DANA, inflaman todavía más los ánimos. Porque si algo ha quedado constatado es que este desastre natural no ha manifestado ninguna unidad operativa entre la clase política y periodística. De hecho, ha sido al revés: a excepción de algunos casos, gran parte de los políticos han procurado maniobrar para no cometer errores mediáticos.

Mientras tanto, hace días que no se actualiza la cifra de fallecidos. Así mismo, la famosa cifra de 1.900 desaparecidos, que ofreció ElDiario, tampoco ha sido confirmada. Es decir, que a estas alturas todavía no se sabe a ciencia cierta la magnitud de la tragedia en términos humanos. Pero la batalla por el relato, que no pare.