Indignación por un cartel de la Generalitat que blanquea el velo islámico

En los centros de salud en Cataluña es habitual ver carteles y hojas informativas en catalán, castellano y árabe. Ahora, la Generalitat ha ido un paso más allá con un documento que ha generado indignación en las redes. Y es que, en él, la administración catalana blanquea el uso del velo islámico.

Ha sido Oriol Gès quien ha publicado una foto con la hoja en cuestión. Se trata del típico folleto informativo que se reparte en los centros de salud. En este caso, en el Centro de Atención Primaria (CAP) Sant Andreu de Manresa.

Este documento en concreto está dedicado a "la alimentación saludable en la primera infancia". Y aparecen varias imágenes de padres con sus hijos. En una de estas imágenes, se puede ver a una mujer con la cabeza tapada por un velo islámico.

Gès, que es uno de los principales dirigentes de Aliança Catalana, no se ha mordido la lengua. "Es vergonzoso que en el CAP de Sant Andreu de Manresa, la Consejería de Salud reparta información nutricional que normaliza el velo islámico. La misoginia y la vejación a la mujer no deben tener cabida en nuestro país. Las instituciones públicas no deberían gastar ni un euro de los contribuyentes catalanes en promover ningún elemento fundamentalista y retrógrado", publicaba.

Su publicación ya se ha llenado de comentarios como "qué vergüenza", "es una humillación a las mujeres", "esto es ser partícipes del recorte de los derechos a las mujeres" o "próximamente harán uno abonando la ablación y la poligamia".

Esta polémica en redes sociales ha vuelto a abrir el debate sobre la utilización y normalización del velo islámico en Cataluña. Mientras muchos lo consideran una prenda "misógina" que representa una "imposición" que "degrada a la mujer", otros -especialmente la izquierda- lo defienden como algo "empoderante" y que "llevan porque quieren", a pesar de la larga lista de países en las que está penado por ley el hecho de que las mujeres no se cubran con velo.

No es la primera vez que la Generalitat blanquea y promociona el uso del velo islámico y otras prendas similares como los burkinis. Ya el año pasado, el Govern aprobó una directriz para permitir el uso de los burkinis en las piscinas públicas de Cataluña.