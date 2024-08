Un diputado de Vox sufre en primera persona el auge de la inseguridad en Cataluña

Cataluña sufre, en los últimos tiempos, un aumento de la delincuencia que ya ni los datos oficiales pueden ocultar. Una parte importante de los delitos se encuentran en cifras máximas de la última década. Y las principales encuestas a la ciudadanía ya reflejan la creciente preocupación por la inseguridad en las calles catalanas.

Uno de los que ha sufrido en primera persona esta cruda realidad es Juan José Aizcorbe, diputado de Vox en el Congreso. El dirigente del partido de Santiago Abascal cuenta a E-Notícies cuatro hechos que vivió esta semana en Gerona, que se sucedieron en pocos minutos de diferencia.

Este martes, Aizcorbe estaba esperando a su hijo en la estación del AVE de esta capital catalana. En primer lugar, fue testigo del "acoso de unos jóvenes magrebíes a una chica que iba en busca del tren". Poco después, se generaría otro incidente incluso más grave.

"Tras oír unos gritos, vi salir corriendo a dos señoras con dos niños pequeños que estaban en un parque que hay en la zona", relata Aizcorbe a E-Notícies. "Nos acercamos varios transeúntes. Parece ser que un magrebí intentó llevarse a uno de los niños".

El diputado de Vox en el Congreso intercedió, algo que provocó que "el magrebí se me acercara y se me encarara. Estuvimos en medio empujones unos segundos", explica. Poco a poco, los ánimos se fueron calmando. Entonces parecía que los incidentes no irían a más, pero no fue así.

"Inmediatamente después", el mismo protagonista del incidente anterior, se encaró con un joven subsahariano que "el pobre solo paseaba por ahí junto con otros amigos". La disputa acabó con pelea, en la que el magrebí[en la foto, con la camiseta blanca y bañador negro]"acabó con la camiseta rota".

En ese momento, Juanjo Aizcorbe llamó a los Mossos d'Esquadra, pero el joven malhechor "salió huyendo" tras protagonizar tres incidentes en pocos minutos de diferencia.

Así pues, el relato del diputado de Vox en el Congreso evidencia la realidad que sufren muchos catalanes a diario. La inseguridad se ha convertido en un problema en Cataluña a pesar de los esfuerzos de Joan Ignasi Elena, ahora ya exconsejero del Interior, de negar esta realidad con su negacionismo delincuencial.