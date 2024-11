Un exmilitante de Junts expone las 4 razones por las cuales se ha dado de baja

Junts ha hecho una reorganización relativa. En lugar de caras nuevas, el partido ha optado por mantener a Puigdemont y a su cúpula. Entre otras cosas, esto implica desplazar a otras figuras, como Jordi Puigneró o, sobre todo, Laura Borràs.

Es bien sabido que Laura Borràs representaba uno de los sectores alternativos del partido, defendiendo tesis más próximas al unilateralismo. Esto provocó no pocas tensiones internas, hasta el punto de dejar escenas muy problemáticas en el grupo parlamentario. Ahora, finalmente, Borràs ha sido apartada, y si sus condenas judiciales no se lo impiden, será presidenta de la fundación del partido.

Como es natural, la muerte (política) del líder implica que la mayoría de sus seguidores y defensores se quedan fuera del reparto. Esto es lo que le ha ocurrido a Jordi Múñoz, un (ex)militante de Junts y que se destacaba en redes sociales por ser un altavoz de Borràs. Un vistazo a su perfil en redes sociales muestra una intensa actividad de propaganda en favor de Borràs.

Después de darse de baja del partido, Muñoz compartió en redes sociales las razones por las cuales ha decidido abandonar Junts. Más allá de las constantes reivindicaciones de Borràs, estos cuatro motivos son reveladores de cómo se siente una parte del partido y del electorado nacionalista en general.

Los cuatro motivos

1. Alejamiento de los objetivos fundacionales del partido. A juicio de Muñoz, Junts ha perdido el ADN con el que nació en 2020: “ser una formación transversal nítidamente independentista”. Esto se debe a las “malas artes” de los sectores postconvergentes, es decir, Turull y los suyos. Entre estas maniobras, destaca la investidura de Aragonès y de Pedro Sánchez.

2. Desprecio reiterado hacia Laura Borràs. “El paso del tiempo permitirá a Junts comprobar el grave error que han cometido apartando a la presidenta de la parte más alta del partido”. Este motivo es una reiteración del anterior. Al final, se trata de que Borràs representaba el “octubrismo” de más estricta observancia, frente al pragmatismo de los postconvergentes.

3. Devaluación del capital político de Puigdemont. Nuevamente, la culpa de que Puigdemont haya perdido su “capital político” se debe a que ha adoptado la estrategia pragmática. La situación “ideal” de Muñoz habría sido un Puigdemont alejado de la lucha partidista y una Laura Borràs dirigiendo el partido para mantener con vida el “uno de octubre”.

4. Mimetización de Junts con ERC. En este punto, el análisis de Muñoz es certero y señala que Junts ha copiado a ERC. Es decir, ensanchar la base, pactar con el “155”, etc. Ciertamente, fue Puigdemont el que en su día dijo que no entendía cómo ERC podía pactar con Pedro Sánchez, “un tío al que no le comprarías un coche”, dijo Puigdemont. El efecto más evidente de esta estrategia es intentar quedarse con todo el espacio nacionalista de ERC.