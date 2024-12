De 'felices fiestas' a 'feliz Navidad': la felicitación de los políticos catalanes

La costumbre de felicitar la Navidad en estas fechas se ha convertido en un acto político en Cataluña. Las tradiciones navideñas se han convertido en un campo de batalla más entre la izquierda y la derecha. Unos reniegan de las tradiciones en pos de la multiculturalidad, mientras que otros las reivindican como pulsión identitaria.

El año pasado, sin ir más lejos, el gobierno catalán de ERC no felicitó la Navidad sino el "solsticio de invierno". Pero semanas después sí felicitó el ramadán a la comunidad musulmana de Cataluña. Este año ha vuelto la polémica con el pessebre, la decoración navideñay los pastorets.

Los políticos catalanes han felicitado las Navidades esta Nochebuena, cada uno a su manera. Diferentes formas de felicitar las fiestas a todos los catalanes, que son también una seña de identidad y un sello ideológico de los partidos.

Salvador Illa y Carles Puigdemont

Salvador Illa no ha seguido los pasos de su predecesor, y sí ha felicitado claramente las Navidades a los catalanes. "Os deseo una Feliz Navidad y que disfruteis de estos días tan especiales con familia y amistades", colgó en una publicación en X este martes. Además, el President de la Generalitat reivindicó el mercado navideño de Santa Llúcia como sinónimo de "tradición, cultura e ilusión".

Carles Puigdemont ha optado por lanzar un mensaje político a través de sus redes sociales, pero sin felicitar la Navidad a los catalanes. Junts per Catalunya lo ha hecho con la foto de un pessebre, y Jordi Turull con un mensaje inequívoco: "Feliz Navidad".

La curiosa felicitación de ERC y Comuns

ERC ha vuelto a las andadas, y ha evitado la palabra "Navidad" para felicitar "las fiestas" a los catalanes. Ni el presidente Oriol Junqueras ni la secretaria general Elisenda Alamany han puesto un solo mensaje para felicitar la Navidad.

Otra peculiar felicitación ha sido la de los Comuns. Este martes han publicado una foto con el mensaje "All I want for Christmas is trobar un pis" en su cuenta de X. "Buenas fiestas", han deseado a los catalanes, con la promesa de "dejarnos la piel para que todos tengan garantizado un techo digno donde vivir".

No ha habido felicitación de Navidad explícita en las redes sociales de la CUP. Pero sí, se han encargado de recordar que según ellos "los catalanes no tenemos Rey". El alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha hecho referencia a la "injusticia estructural en el mundo", deseando "paz, pan, salud, justicia y trabajo".

PP y Vox sí felicitan la Navidad

El líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, ha transmitido la felicitación de más cálida: "Feliz Navidad y próspero año nuevo, os lo deseo a todos de corazón".

Ignacio Garriga ha optado por una fórmula más política. Ha felicitado la Navidad contra quienes "en nombre del lacisimo y la multiculturalidad quieren borrar nuestras costumbres y tradiciones". Lo ha hecho en nombre de "nuestra civilización" que nace "en un portal donde Dios se hace niño".

Los deseos de Aliança Catalana

Sílvia Orriols no ha dejado ningún mensaje en sus redes sociales. Sí lo ha hecho Aliança Catalana como partido, con unas imágenes de varias tradiciones catalanas y unas palabras: "Tiempos de familia y reflexión, valores que nos unen como catalanes".