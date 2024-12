Polémica en un colegio catalán por suprimir Els Pastorets

El Caganer, el Cagatió y els Pastorets son la santa trinidad de las tradiciones navideñas en Cataluña. Pocas cosas hay tan nostrades como los Pastorets, una antigua representación teatral que mezcla elementos religiosos con la cultura y la tradición catalana. Durante décadas ha sido una forma de transmitir a los niños y niñas la tradición catalana y la magia de la Navidad.

Pero las cosas están cambiando a gran velocidad en Cataluña, donde irrumpe con fuerza la moda de la Navidad multicultural. Se trata de renunciar a las propias tradiciones para no molestar u ofender a los miembros de otras religiones en Cataluña.

La polémica saltó hace unos días cuando el ayuntamiento suprimió el tradicional pesebre de la Plaza Sant Jaume. Luego el Raval sustituyó la decoración navideña por bombillas inclusivas. Y esta misma semana una maestra de música explicaba en TV3 como evitan cantar villancicos en las aulas de una escuela multicultural.

Polémica en un colegio de Berga

Ahora vuelve a saltar la polémica, por la supresión de la representación dels Pastorets en una escuela de Berga. El ayuntamiento de la CUP puso la excusa de que la responsable de la obra se había jubilado. Pero la Asociación de Familias de Alumnos de la Escola Sant Joan han desmentido esta versión.

Según dicen los padres y madres de los alumnos, han dejado de representar los Pastorets porque "no concuerda con los valores que se quieren transmitir". El colegio ya decidió hace años no participar en el concurso de pesebre para "no ofender a otras religiones", especialmente a los niños musulmanes.

El ayuntamiento defiende su posición

La decisión ha causado un enfado mayúsculo. Hasta el punto de que ha aparecido una pintada en la puerta del colegio con el mensaje: "El multiculturalismo es fascismo, Pastorets o barbarie".

El ayuntamiento ha difundido un comunicado de apoyo a la escuela y negando que sea una ofensiva contra las tradiciones catalanas. Acusan a quienes lo dicen de "victimistas y tirando a fascistas", y tildan la pintada de "discurso de odio". En definitiva, para la CUP todo responde a un bulo difundido por internet por la extrema derecha.