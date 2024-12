Alejandro Fernández (PP) se erige como la voz del constitucionalismo en Cataluña

La cuestión de la oposición en Cataluña no es una cuestión irrelevante. Desde que Puigdemont decidió no ejercer de “jefe de la oposición”, Salvador Illa tiene una multitud de voces enfrente. Y ese es el hueco que el líder del PPC, Alejandro Fernández, está intentando llenar con una defensa cerrada del constitucionalismo.

Como es sabido, el principal reproche de Fernández a Illa es que su Govern no representa un cambio real, y menos aún una suerte de reconciliación en Cataluña. Por el contrario, el popular acusa al presidente de ser la muleta del separatismo y mantener vivas algunas de sus peores dinámicas, como es la proliferación de ‘chiringuitos’.

En este sentido, Fernández ha señalado que las buenas maneras de Illa son en realidad un regalo envenenado. Así lo dijo, por ejemplo, con motivo del anuncio de Illa de hace unas semanas, diciendo que el Govern iba a construir 50.000 viviendas e invertir 4.400 millones de euros, Fernández recordó que esa es exactamente la misma promesa que hizo Aragonès en su día. “Pero Illa lo hará con "empatía", no te lo pierdas...”, dijo el popular:

El viento de cola del PP catalán

Y en esta línea crítica, Fernández hace méritos, tanto por contundencia del discurso como por volumen electoral, para ser la voz del constitucionalismo catalán. Y esta misma semana recordó su postura con motivo de la polémica de la celebración del Día de la Constitución en el Parlament.

Tal y como se informó, el PP había pedido a Rull que celebrara el Día de la Constitución para no establecer un agravio comparativo con la celebración del 9-N. A pesar de la petición cursada de forma oficial, el PP da por descontado que la Mesa no aceptará celebrar esta efeméride. De paso, señalan al PSC por su connivencia con estas decisiones, empezando por no celebrar la Constitución en el Parlament:

De esta manera, el PP catalán intenta apurar al máximo el viento de cola que tienen desde las pasadas elecciones autonómicas. Porque hay que recordar que fue el partido que experimentó el mayor crecimiento electoral de los comicios. Y de la misma manera, la figura de Fernández salió muy reforzada después de una larga travesía por el desierto y no pocas tensiones internas con la dirección nacional de su partido.