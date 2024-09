La verdad sobre Arantxa del Sol y su matrimonio con Finito de Córdoba: ‘No tengo…’

Arantxa del Sol ha desvelado cuál es la verdad sobre su relación con Finito de Córdoba. “No tengo nada que decir”, ha comenzado diciendo sobre la polémica con Ana Herminia. Recordemos que la pareja de Ángel Cristo Jr. contó que entre ella y el torero había habido una relación íntima con Finito.

Esta noticia puso a la pareja en el foco mediático y los rumores apuntaban a una crisis sentimental. No obstante, Arantxa lo ha desmentido, aclarando que están muy unidos y que lo ocurrido con el hijo de Bárbara Rey no les ha afectado.

Arantxa del Sol y la verdad sobre su relación con Finito de Córdoba

Arantxa del Sol se convirtió durante meses en el personaje más buscado por los pasillos de Telecinco. Su participación en Supervivientes sacó a relucir su matrimonio con Finito de Córdoba y el pasado del torero con Ana Herminia.

Ahora que ha salido a la luz la boda entre Ana y Ángel Cristo, Arantxa ha sido preguntada al respecto. “No tengo nada que decir, de verdad”, respondía la exsuperviviente a los medios que acudieron al desfile de Simorra en la Fashion Week de Madrid. Del Sol aprovechaba la ocasión para desvelar la verdad sobre su relación con Finito: están muy unidos.

Arantxa explicó que, tras su paso por Honduras, se encuentra “muy bien, estupendamente bien”. Por lo que la polémica con Ana y Ángel Cristo no ha afectado en nada a su matrimonio con el torero.

Todo ello a pesar de que Finito no le acompañó a ver el desfile, aunque, como ella comentó, “le encanta la moda”. Sea como fuere, la presentadora ha aclarado que se encuentra en un buen momento y no desea recordar lo pasado en Supervivientes.

Califica su experiencia en el programa de “dura” y no solo por lo que experimentó en la isla. También por el revuelo mediático que situó a Arantxa y a Finito en el foco de la prensa por su supuesta relación con Ana Herminia. Además de su enfrentamiento con Ángel Cristo por lo que pasó fuera de cámaras y la famosa colleja en la lancha.

Arantxa del Sol y Finito de Córdoba siguen muy unidos

Arantxa del sol y Finito llevaban mucho tiempo alejados del mundo mediático. Se conocieron en la década de los 90 y su matrimonio ha permanecido en la más pura intimidad. Hasta que Supervivientes puso a Arantxa y a Finito en una difícil situación.

El torero optó por no estar presente en los platós para defender a su mujer situándose en un discreto segundo plano. Pero esto cambió notablemente cuando Ana Herminia aseguró haber tenido un affaire con él en el pasado.

La noticia supuso un impacto para Arantxa y su marido e intentaron capear el temporal de la mejor manera posible. No obstante, algunos periodistas como Marisa Martín Blázquez afirmaron que estaban atravesando “un momento complicado”. Sobre todo, por cómo estaba afectado la polémica a su familia, especialmente a sus hijos.

La presentadora y el torero han permanecido unidos contra viento y marea, demostrando que nada de lo sucedido puede separarlos. No ha resultado fácil, pero no se han dejado llevar por los titulares ni por las informaciones sobre su matrimonio. “Jamás he desconfiado de mi marido”, comentó Arantxa rompiendo una lanza a favor de Finito.

La única verdad es que, meses después de lo ocurrido, la pareja continúa tan unida como el primer día. Nada ha mermado el amor que sienten el uno por el otro y han salido más reforzados del momento delicado que vivieron. Arantxa intenta no pronunciarse sobre Ana Herminia y Ángel, dando así carpetazo a su época más complicada.