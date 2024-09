María Pombo toma una decisión muy inteligente con Álvaro Morata: ‘No puedo…’

María Pombo reaparecía ayer ante los medios en la sede del Instituto de Patrimonio Cultural en la capital. La influencer acudía al desfile con el que la firma Pedro del Hierro ha conmemorado el 50 aniversario de su nacimiento.

Una ocasión en la que la mujer de Pablo Castellano posaba ante los reporteros gráficos y respondía a las preguntas de los periodistas. Entre otras, María Pombo contestaba a cuestiones relacionadas con su marido, la vuelta al colegio de su hijo Martín y el nacimiento de sus sobrinas, las hijas de Marta Pombo.

Relajada y muy sonriente, la madrileña respondía a todas y cada una de las cuestiones que se le planteaban. Sin embargo, cuando ha llegado el turno de la pregunta sobre la ruptura de Álvaro Morata y Alice Campello, María Pombo cambiaba el gesto.

María Pombo responde a la pregunta más comprometida sobre Álvaro Morata

Pombo reconocía que no se ha puesto en contacto con la italiana tras conocer la noticia del final de su relación con el futbolista. Y se disculpaba por no entrar a valorar lo sucedido. "Es un tema del que no puedo opinar porque no es mi tema", respondía con gesto serio.

Reconociendo que la situación por la que están atravesando Morata y Campello es algo "duro" para ellos, María aseguraba que les desea "todo lo mejor a los dos".

La más popular de las hermanas Pombo no quiso responder a más preguntas sobre el citado asunto. "Prefiero no hablar del tema", insistió.

"Que esté aquí la exnovia hablando del tema no creo que sume nada bueno", aclaraba. Unas palabras con las que ella misma se encargaba de recordar que en un pasado Álvaro Morata y ella fueron pareja.

Entonces la pequeña del clan Pombo todavía no era tan conocida como hoy en día. Con todo, vivió la ruptura de una manera muy intensa, dado que Morata fue su primer amor.

"Lo pasé muy mal. No era una relación tan conocida, pero era pública. Salió en revistas que lo habíamos dejado y yo estaba muy triste", recordó María durante su charla con Bertín Osborne en el programa Mi casa es la tuya.

María Pombo no ha querido pronunciarse sobre la ruptura de su ex

Donde sí se extendió María fue al hablar de su relación con el padre de sus dos hijos. La mujer de Pablo Castellano destacó qué es lo que está por encima de todo en su matrimonio. "Priorizamos que nos queremos y queremos estar juntos", aseguraba.

De su hermana, Marta Pombo, aclaraba que el susto inicial que tuvieron con una de las mellizas quedó en nada. Afortunadamente, las pequeñas ya están casa hace días con sus padres y su hermana Matilda.

"Es una supermujer y tiene dos bebés preciosas", revelaba sobre Marta Pombo. "De repente son familia numerosa y están felices", comentaba sobre su hermana.