Primeras palabras de Pablo Castellano tras la última hora de María Pombo: 'Me da pena'

María Pombo se ha visto envuelta en una nueva polémica tras anunciar la celebración del Suave Fest, su esperado festival. La influencer planeaba realizarlo en el emblemático Palacio del Infante Don Luis de Boadilla del Monte, un edificio histórico. Sin embargo, su decisión generó una oleada de críticas.

Tanto partidos políticos como asociaciones se opusieron al uso de este espacio para el festival, considerándolo como un auténtico “despropósito”. Finalmente, y tras las quejas, María Pombo y su equipo han cambiado la ubicación de dicha cita.

En medio de toda esta controversia, han llegado las primeras palabras públicas de Pablo Castellano, esposo de María. Eso sí, no han estado relacionadas con el Suave Fest, lo que ha sorprendido a muchos.

La nueva polémica de María Pombo

La elección inicial de María Pombo para llevar a cabo el Suave Fest en el Palacio del Infante Don Luis no fue bien recibida por diversas organizaciones y sectores políticos. Este majestuoso edificio, construido en el siglo XVIII y protegido como Bien de Interés Cultural, fue considerado por muchos como un lugar inapropiado. Y más para un evento masivo como un festival de música.

Más Madrid fue uno de los primeros partidos en manifestar su descontento, alegando que un evento de tal magnitud podría suponer un gran riesgo para la conservación del patrimonio histórico. Por su parte, la Asociación de Amigos del Palacio también mostró su preocupación por el impacto que el acto podría tener en el entorno y el estado de la edificación.

Ante la presión, María Pombo ha cambiado la ubicación del festival al recinto ferial de Boadilla, un lugar más adecuado para espectáculos de esta envergadura. Un cambio con el que espera poner fin a la controversia.

Pablo Castellano y su mensaje personal tras el escándalo

En un momento en el que muchos esperaban una reacción por parte de Pablo Castellano, él ha optado por mantenerse al margen de la polémica. Sus primeras palabras, a través de sus stories de Instagram, se han centrado en una nueva obra que está llevando a cabo.

En el vídeo que ha compartido, él explica: "Os la quiero enseñar cuando esté terminada, porque es muy especial para mí. Después de este mes que he estado fuera, he llegado ahora a verla. He tenido sentimientos de alegría, pero también me da pena y tristeza, por el cambio que va a tener esto".

Estas declaraciones han dejado claro que Pablo no está interesado en profundizar en la problemática generada en torno al festival de María Pombo. No tiene intención de involucrarse en el debate público.

Y esa misma actitud serena y de pasar página es la que ahora ha tenido también María Pombo. Y es que han tomado un vuelo a Mallorca para asistir a la boda de Bea Jimeno, gran amiga de ella, con Nacho Aragón, hijo de Emilio Aragón. Este gesto demuestra que la pareja está decidida a continuar con su vida sin dejarse afectar por los comentarios y críticas.