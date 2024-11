Marta Riesco sorprende a Antonio David Flores con su nueva confesión: 'He dejado...'

Marta Riesco acostumbra a utilizar sus redes sociales para compartir imágenes de su día a día y reflexiones que demuestran cómo se siente. Es eso precisamente lo que ha ocurrido en una de sus más recientes publicaciones en la que ha revelado el importante paso que se ha atrevido a dar. "He dejado mis miedos atrás y he seguido adelante", ha escrito refiriéndose a una situación vivida en el transcurso de la emisión de Ni que fuéramos, espacio del que es colaboradora.

Unas palabras con las que parece recordar la etapa en la que era pareja de Antonio David Flores y en la que sus miedos eran una constante en su vida.

La periodista recibió el encargo de vestirse con el mismo atuendo que la cantante Madonna lució en el disco de Like a Virgin. "He llegado pensando que iba a molar, pero después me he visto tuneada y me han venido a los miedos y los demonios del pasado", explicaba Riesco a sus seguidores.

Marta Riesco se atreve a contar algo que muestra cómo se siente más allá de lo que aparenta

La tertuliana no acababa de verse bien una vez terminaron de preparar su caracterización. "Estoy horrible, qué gorda parezco, qué cejas...", llegó a pensar tras verse en el espejo. Aun así Riesco no consideró oportuno dejar al equipo colgado.

Entonces la madrileña decidió sacar pecho y darlo todo durante las horas que estuvo ante las cámaras. "Me he puesto los tacones y he ido a hacer mis 5 horas de trabajo lo mejor que he podido", reconocía. Aun así desvelaba que tuvo que luchar contra la inseguridad.

Fue después, al regresar al camerino, cuando se hizo las fotos que ha compartido en su perfil de redes. Ahí, reconoce, después de varias horas insegura, que se dio cuenta de que no "estaba tan mal". Para concluir, Marta, resumió de una manera muy gráfica lo que había vivido: "Marta 1- Demonios 0".

La ex de Antonio David Flores ha logrado esta vez vencer sus miedos

Marta Riesco vivió una etapa complicada tras su ruptura con Antonio David Flores. Un tiempo en el que vio cómo muchos internautas la juzgaban como periodista y como persona realizando acusaciones y utilizando calificativos no del todo agradables. De ahí que en muchas ocasiones aparezcan las citadas inseguridades.

La propia Marta contaba que desde perfiles ocultos se metían con su físico, criticaban sus romances así como su manera de trabajar. Para Riesco esto ha supuesto un reto difícil de asumir, porque ha pasado por momentos de salud delicada, vinculados a su físico y su alimentación.

Ahora, en esta reciente publicación, Marta ha demostrado que ha logrado vencer sus inseguridades. Pese a que en un primer momento no tenía nada claro el hecho de aparecer ante las cámaras con ese atuendo, finalmente hasta le ha gustado el resultado. Un dato que supone para ella una clara victoria.