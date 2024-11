En el programa Ni que fuéramos, Marta Riesco ha hecho un viaje significativo a Málaga, el lugar de nacimiento de su expareja, Antonio David Flores. Aunque el motivo principal de su visita no estaba relacionado con él, sino con un documental que su cadena, Ten, está produciendo sobre la muerte de Sandra Mozarowsky. Aunque lo que más ha llamado la atención ha sido la reacción de Marta Riesco al ser preguntada sobre qué siente por estar en el lugar de nacimiento de Antonio David.

Marta viajó a Málaga para entrevistar a una familiar de Mozarowsky, quien rompió su silencio y compartió en exclusiva su conformidad con el documental. La familiar aseguró que el deseo de la familia es que, finalmente, se sepa la verdad sobre la muerte de Sandra. “Queremos que se aclare lo que pasó, que la verdad salga a la luz”, expresó esta persona a Marta.

Después de esta emotiva entrevista, Marta conectó en directo con el programa desde Málaga. La sorpresa de la noche vino cuando, al otro lado de la pantalla, María Patiño, la presentadora del espacio, decidió comentar sobre la situación con una mezcla de ironía y sinceridad.

La reacción de Marta Riesco tras acudir al lugar de nacimiento de Antonio David Flores

Con una sonrisa, Patiño lanzó la pregunta que muchos en el plató se hacían: “Sé que no te vas a molestar. ¿Tú sabes lo que yo he pensado cuando me han dicho que Marta Riesco se va a Málaga?, ¿lo sabes?”, comentó, dejando entrever el nombre de Antonio David sin mencionarlo. Marta, sin perder la compostura, respondió tranquila y con cierta complicidad: “Me lo puedo imaginar”.

Sin embargo, María no dejó escapar la oportunidad de seguir indagando en los sentimientos de Marta. “Y tú, cuando el director te dice: «tienes que ir a Málaga», ¿se te revuelve algo?”, preguntó.

La respuesta de Marta fue clara: “La verdad, lo único que he pensado es que quería hacer un buen trabajo, me da igual el lugar”.

Marta Riesco no mostró ninguna reacción negativa, sino todo lo contrario, expresando un enfoque profesional y positivo hacia su labor. Además, añadió un detalle inesperado que capturó la atención del público: “Encima tengo la suerte de que me ha querido acompañar Alejandro. ¿Qué más puedo pedirle a la vida?”.

Marta Riesco está muy feliz con su actual pareja, Alejandro

Este comentario sobre su pareja actual, Alejandro, mostró una faceta más íntima de la periodista, quien está en una nueva relación y parece haber dejado atrás el pasado. La compañía de Alejandro en el lugar de nacimiento de Antonio David fue un claro símbolo de que Marta está viviendo un presente diferente, sin resentimientos ni nostalgia.

La respuesta de Marta a las palabras de María Patiño dejó ver una actitud de indiferencia hacia cualquier referencia a su expareja. Sus compañeros no dudaron en elogiar la actitud profesional de Marta y la madurez con la que manejó la situación.