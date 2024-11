Víctor Sandoval lanza un mensaje contra Marta Riesco tras recibir una dura noticia

En Ni que fuéramos en una ronda rápida de noticias, el periodista Juanma Fernández, de Open to Work, conecta con María Patiño, para soltar una verdadera bomba informativa. Ni Víctor Sandoval ni Marta Riesco, dos de los colaboradores más polémicos de la televisión española, están en la lista oficial del Benidorm Fest. Víctor Sandoval ha lanzado un mensaje contra Marta Riesco tras conocer la dura noticia: que ninguno de los dos participará en el concurso.

Belén Esteban, conocida por su cercanía y franqueza, asume la difícil tarea de comunicarle la noticia a su amigo Víctor. Con un gesto serio, interrumpe al colaborador y le dice con firmeza: "Víctor, quiero que estés callado y que no te pongas nervioso. Te tengo que dar una noticia mala".

La tensión crece en el estudio. Todos miran expectantes a Belén que continúa: "Me duele mucho decirte esto, pero me ha dicho Valldeperas que aún no es seguro. Ha entrado Juanma, de Open to Work, y ha afirmado que tú y Marta Riesco estáis fuera del Benidorm Fest".

Víctor Sandoval lanza un mensaje contra Marta Riesco tras conocer una dura noticia

El rostro de Víctor se transforma. Su reacción, esperada y explosiva, no se hace esperar. "Eso es una fake news", exclama sin titubeos.

En su cabeza, aún queda una esperanza de que esta noticia sea falsa, de que el sueño aún no se ha esfumado del todo. "El próximo día 12 es cuando se dirán los nombres; habrá que esperar", asegura, sin ocultar su frustración.

Pero la conversación da un giro cuando Víctor lanza un mensaje directo contra Marta Riesco, mostrando claramente su decepción con la situación y dejando entrever sus opiniones personales sobre su competencia.

"De Marta me espero que no vaya, pero mi canción era lo más. ¿Me vas a comparar a mí con Marta Riesco?", expresa con un toque de desdén. Una frase que deja a todos boquiabiertos y muestra la evidente tensión que existe entre los dos colaboradores.

Víctor Sandoval no está dispuesto a creer esta información

Ante la tensión palpable en el plató, María Patiño intenta calmar los ánimos y darle cierta credibilidad a la información brindada por Juanma Fernández. "Siempre hay filtraciones", comenta con una sonrisa diplomática, tratando de evitar desestimar el trabajo de su compañero. Pero esto no es suficiente para Víctor, quien, visiblemente molesto, lanza una réplica contundente.

"Pues di en la filtración que no se sabe si él sí y la otra no, eso te lo compro. Pero los dos…". El desprecio hacia la candidatura de Marta Riesco queda claro una vez más, dejando en evidencia las tensiones y rivalidades entre ellos.

El programa continúa con un ambiente cargado de expectación y polémica. Las cámaras enfocan a Víctor, quien intenta asimilar la noticia mientras intercambia miradas con Belén y María, quien también parece estar en desacuerdo con la contundencia de las palabras de Víctor. Aunque nada está decidido oficialmente hasta el 12 de este mes la tensión y la competitividad entre los colaboradores ya está al máximo.

La audiencia sigue expectante. Los espectadores saben que cualquier detalle nuevo que se dé podría cambiar el rumbo de esta historia, y hasta entonces, las reacciones de los protagonistas seguirán dando de qué hablar.