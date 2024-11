Kiko Hernández desvela lo que nadie sabe sobre el nuevo trabajo de Víctor Sandoval

Ni que fuéramos ha sorprendido a todos con una inesperada revelación. Durante una entrevista que Víctor Sandoval concedía a FormulaTV, unas cámaras ocultas captaron un momento clave en el que el colaborador confesaba que en su trabajo está al borde del abismo. Y Kiko Hernández ha desvelado lo que nadie sabe sobre el nuevo trabajo de Víctor Sandoval: está mejor ahora que en Sálvame.

Con sinceridad, Víctor Sandoval, durante la entrevista, desvelaba cómo vive su día a día en su nuevo trabajo. “Yo vivo al borde del abismo porque me enfrento a mis jefes y a mis compañeros y no me callo porque me intento mantener”, confesaba. Y es que el colaborador de televisión ha querido dejar claro que él está dispuesto a enfrentarse a quien sea con tal de que le den su lugar.

La honestidad de Víctor no pasó desapercibida, y Kiko Matamoros no dudó en dar su opinión. “Me ha llamado la atención cómo Víctor ha hablado del comportamiento de algunos compañeros”, confesaba el colaborador.

Kiko Hernández destapa lo que nadie sabe sobre el nuevo trabajo de Víctor Sandoval

“Yo no reconozco ese discurso, no sé en qué se basa. Está vendiendo un drama que no se asemeja a la realidad”, proseguía Kiko Matamoros. Unas palabras que mostraron su sorpresa ante las palabras de su compañero.

Sin embargo, Kiko Hernández quiso defender a Víctor de las palabras de su compañero. Sorprendentemente, también lanzó una lanza a favor del cambio en la carrera de Víctor Sandoval.

“Te digo una cosa, Víctor está mucho mejor que cuando estaba en el otro lado, de colaborador. Allí antes no hablaba y aquí habla todos los días”, comentaba Kiko, señalando que, en su época en Sálvame, Víctor parecía apagado, sin voz propia.

Kiko Hernández piensa que esta nueva etapa le está sentando bien a Víctor Sandoval

Ahora, en su nuevo trabajo en Ni que fuéramos, Kiko cree que Víctor ha recuperado su esencia y autenticidad. Kiko ha reconocido que Víctor es más él mismo desde que comenzó esta nueva etapa en Ten, lejos de las manos de Mediaset. Parece ser que el colaborador de televisión ha encontrado en este nuevo trabajo una familia junto a sus compañeros de plató.

Con cada palabra y gesto, ambos presentadores destapan los detalles de lo que ocurre tras las cámaras. Un Víctor Sandoval que se enfrenta a sus propios límites y un Kiko Hernández que, pese a sus diferencias, celebra este resurgir de su compañero.