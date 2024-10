Víctor Sandoval rompe a llorar tras recibir un inesperado mensaje de Kiko Matamoros

Víctor Sandoval vivió el pasado jueves un momento televisivo que no olvidará. El que fuera colaborador de Sálvame no pudo contener las lágrimas al leer el mensaje que su compañero le había enviado y que no esperaba. El madrileño recibía en directo las palabras de felicitación de Kiko Matamoros, después Víctor dejaba a la vista su emoción.

Sandoval se convirtió en uno de los protagonistas de la boda de Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia. El tertuliano acudió al lugar donde se celebraba el enlace disfrazado de Gilda con una peluca que recordaba a Sofía, la hermana del novio.

Una escenificación que no dejo indiferente a nadie y por la que también todo el equipo de Ni que fuéramos le felicitó. Sandoval se las ingenió para acercarse a los invitados que trataban de entrar a La Vega de Henares, lugar donde se desarrollaba el enlace. Su intención era que alguno de los asistentes a la boda le facilitara el acceso a la finca.

Víctor Sandoval se rompe al leer las palabras que le ha dedicado Kiko Matamoros

Tras ver cómo el primero con el que se cruzaba era el propio hijo de Bárbara Rey, Sandoval quiso colarse intentando convencer a un repartidor que llevaba pizzas. Viendo que el resultado distaba mucho de su objetivo Sandoval siguió adelante sin perder la esperanza.

Tras varios intentos fallidos el colaborador regresó a los estudios de Ni que fuéramos en Fuencarral. Una vez en el plató sus compañeros no tardaron en reconocer el buen trabajo que había hecho. Sin embargo, fue al leer las palabras que Kiko Matamoros le había dedicado cuando Víctor se derrumbó.

El que fuera presentador de Aquí hay tomate se echó a llorar en el hombro de María Patiño dejando a la vista sus sentimientos. Lo cierto es que en los últimos años ambos colaboradores han protagonizado no pocos desencuentros. Por esa razón el hecho de que Kiko hubiera reconocido la labor realizada por Víctor en las inmediaciones del enlace del hijo de Bárbara Rey tiene para él mucho significado.

Hay que recordar que hace un par de semanas el propio Víctor explicaba a cámara el problema que tenía por culpa de Matamoros. ''Eres un mentiroso", comenzaba diciendo.

Las palabras de Kiko Matamoros que han logrado emocionar a Víctor Sandoval

"Tengo deudas ahora por tu culpa. Me quedé en mi casa sin cobrar y creándome deudas porque no podía llegar ni para comer y pidiéndole dinero a mis amigos por tu culpa", sentenciaba refiriéndose a su compañero.

"Tú que decías que no me ibas a perjudicar, me has perjudicado'', continuaba Sandoval. ''Eres horroroso'', replicaba Matamoros mientras su compañero le interrumpía constantemente.

Un enfrentamiento de una larga lista de momentos en los que ambos habían dejado claro que sus diferencias parecían irreconciliables. Sin embargo, este reciente gesto de Kiko podría suponer el comienzo de nueva fase en su relación.