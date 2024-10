El increíble detalle de la boda de Ángel Cristo y Ana Herminia del que todos hablan

El pasado jueves 17 de octubre, Ángel Cristo y Ana Herminia se dieron finalmente el 'sí, quiero' en una de las bodas más esperadas. El lujoso complejo La Vega del Henares, en Guadalajara, fue el escenario de este enlace lleno de detalles exclusivos. Sin embargo, hubo un detalle en particular de la boda que captó la atención de todos los presentes: el vestido de la novia.

A pesar de la notoriedad de Ángel Cristo, hijo de Bárbara Rey, Ana Herminia se ha visto obligada a pagar su propio vestido de novia. Según reveló la revista Vanitatis, ninguna marca de moda se mostró interesada en ofrecerle un vestido gratuito o con descuento, una práctica habitual en las bodas de famosos.

El motivo es que las firmas consideraron que la imagen de Ana Herminia no coincidía con su perfil. "Cuando no te regalan el vestido o no te hacen un descuento es porque no les interesa tu imagen", comentó el colaborador, Miguel Ángel Nicolás.

El detalle de la boda de Ángel Cristo y Ana Herminia del que todos hablan

A pesar de haber intentado contactar con varias firmas de prestigio, Ana Herminia no consiguió que ninguna marca se reuniera con ella ni le ofreciera una colaboración para el gran día. Ante esta situación, la esposa de Ángel Cristo tuvo que optar por una tienda especializada, donde finalmente adquirió el modelo que lució en su boda. De esta manera, Ana Herminia pasó por caja, como la mayoría de las novias, dejando de lado cualquier patrocinio.

Este detalle no pasó desapercibido entre los 150 invitados que asistieron a la ceremonia en la ermita de Santa María. A pesar de la aparente simplicidad de la situación, la noticia de que Ana Herminia tuvo que pagarse su propio vestido generó sorpresa entre los asistentes y los medios de comunicación.

El evento fue cubierto en exclusiva, por lo que no se permitió el uso de teléfonos móviles durante la celebración. Los invitados pudieron disfrutar de una celebración con toques de ambas culturas, destacándose los sabores venezolanos y españoles en un menú exclusivo. El servicio de catering del complejo, uno de los más caros de la zona, oscilaba entre los 150 y 200 euros por persona.

Ángel Cristo no permitió que Bárbara Rey asistiera a su boda

Sin embargo, lo que realmente acaparó la atención fue la ausencia de una figura clave: Bárbara Rey, madre de Ángel Cristo. Bárbara Rey no estuvo presente en la boda de su hijo, una decisión que, según se ha desvelado, fue tomada por el propio Ángel Cristo. Ana Herminia aclaró que en este tema no tenía "ni voz ni voto", confirmando que la ausencia de Bárbara fue a petición de su hijo.

El enlace no estuvo exento de comentarios por parte de los medios, quienes han mostrado su sorpresa por la falta de interés de las firmas en vestir a Ana Herminia. Esta situación ha sido interpretada por algunos como una señal de que la imagen pública de la joven aún no tiene el peso suficiente como para generar interés en las marcas.