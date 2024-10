Víctor Sandoval toma una sorprendente decisión tras escuchar el nombre de Nacho Polo

La tensión se disparó en el plató de Ni que fuéramos durante una discusión entre Víctor Sandoval y Marta Riesco, la cual ha roto su amistad para siempre. El detonante fue la mención del nombre de Nacho Polo, un tema sensible para Sandoval, que abrió una herida del pasado.

El programa había estado centrado en la supuesta infidelidad de Kiko Rivera a Irene Rosales con Tamara, una camarera a la que Kiko conoce desde hace una década. Durante la emisión, Marta Riesco estaba a punto de introducir un vídeo clave que una seguidora suya había enviado. El cual, según la información de Tamara, podría confirmar el encuentro entre ella y Kiko Rivera.

Marta, intentando mantener el suspense del programa, adelantó que el vídeo podría ser crucial para desvelar la verdad. “Es un video de una persona ajena que ha grabado a Kiko y Tamara interactuar, pero yo, si fuese Irene, preferiría no verlo”, confesó. Sin embargo, el comentario que desató la tormenta fue cuando Víctor Sandoval expresó: “Como tú con Antonio David en aquella discoteca”, refiriéndose a un episodio incómodo del pasado de Marta Riesco.

Marta Riesco reacciona al comentario de Víctor Sandoval

El comentario provocó una reacción de Marta: “Yo sé que estás fastidiado porque me hayan puesto a mí a presentar y a ti no. Pero de aquí a que me metas ese tiro...”.

El ambiente en el plató se volvió explosivo cuando Víctor Sandoval, en lugar de retractarse, avivó aún más el fuego. “No, el tirito me lo has dado tú a mí, yo te he metido una metralleta”, confesó Víctor.

Lo que comenzó como una chispa se convirtió rápidamente en un incendio, ya que Marta, indignada, decidió responder de manera contundente. “Hay veces que pienso que Víctor es de una manera y otras veces de otra", expresó Marta.

"Yo ahora pienso que eres un ca****o, porque estoy dando una información al programa y me saltas con esas. Yo no te saco a Nacho Polo porque no soy mala compañera”, confesó Marta. La mención de Nacho Polo, la ex pareja de Víctor Sandoval con quien tuvo una relación llena de polémica, fue el punto de no retorno.

Víctor, dolido y visiblemente afectado, no dejó pasar el comentario. “¿Pero qué te he hecho? A mí háblame de Nacho Polo, porque es parte de mi vida. Yo no reniego de mi vida, y de los errores no reniego”, expresó con firmeza.

El cruce de reproches continuó, con ambos colaboradores sacando a relucir viejos rencores y agravios, mientras el resto del equipo observaba la escalada de tensión sin poder intervenir. Lo que comenzó como una simple conversación de trabajo se convirtió en un enfrentamiento personal, en el que se dijeron cosas que ninguno de los dos estaba dispuesto a perdonar.

Víctor reniega de la amistad de Marta tras escuchar el nombre de Nacho Polo

Víctor, en uno de los momentos más tensos de la discusión, tomó una decisión que parecía definitiva. Renegó de su amistad con Marta Riesco en pleno directo.

“Te lo digo con el corazón en la mano, tú eres mala”, declaró Sandoval, evidentemente afectado por el intercambio. “Sabes lo que me gusta de esto, que te acabo de conocer. No me consideres más tu amigo, ahora somos compañeros, porque yo personas así no quiero a mi lado”, añadió.

Marta Riesco, lejos de intentar calmar las aguas, respondió con frialdad: “Perfecto”. La tensión seguía en aumento, y aunque ambos continuaron lanzándose pullas durante los minutos siguientes, parecía claro que la relación entre ellos había quedado rota de manera irreparable.

La mención de Nacho Polo por parte de Marta, aunque no con la intención de hacer daño, tocó una fibra sensible en Víctor. Quien interpretó el comentario como una traición por parte de alguien que consideraba amiga. A veces, un simple comentario fuera de lugar puede ser suficiente para romper una relación que parecía sólida.