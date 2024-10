Fran Redondo responde a las polémicas palabras de Dulce sobre su abuelo, Julián Muñoz

La polémica en torno a la familia Pantoja y Julián Muñoz vuelve a estar en el ojo del huracán. En esta ocasión, el foco recae en la entrevista de Dulce, exniñera de Isa Pantoja, para el programa ¡De Viernes!, donde habló del acoso que sufrió por parte de Julián Muñoz. Fran Redondo, nieto de Julián Muñoz ha respondido a las polémicas palabras de Dulce sobre su abuelo.

Dulce en la entrevista revivió detalles de su pasado en la casa de la familia Pantoja. Durante la entrevista, Dulce relató algunos de los episodios más tensos que, según cuenta, vivió con Julián Muñoz. En su intervención, mencionó que habría sido víctima de una presión constante por parte de Muñoz, aunque aclaró que no fue de índole sexual.

Dulce explicó al programa que, en su tiempo trabajando con la familia Pantoja, Muñoz la acosaba de manera persistente. "Julián no le fue infiel a Isabel conmigo, pero tuve un acoso tremendo", asegura Dulce.

Dulce confiesa que sufrió acoso por parte de Julián Muñoz

Según el testimonio de Dulce, el acoso no era de carácter sexual, pero afirma que la situación era insostenible. "Tenía que esconderme y marcharme", confiesa Dulce.

"Tenía que esconder el teléfono porque no paraba de llamar, y al no ceder usaba su poder", detalla. Estas declaraciones han desatado una gran controversia, llevando a los medios a buscar una reacción de la familia de Muñoz.

Fran Redondo, nieto de Julián Muñoz, responde a las polémicas palabras de Dulce sobre su abuelo

En respuesta a este relato, el programa Ni que fuéramos ha contactado a Fran Redondo, nieto de Julián Muñoz, para conocer su postura sobre las declaraciones de Dulce.

Fran, visiblemente molesto, no ha dudado en expresar su indignación ante estas palabras que considera fuera de lugar. “Hay que tener poca vergüenza para decir eso”, sentencia Fran. "Cuando una persona no se puede defender, no sé qué gana diciendo eso", añade en un tono crítico.

Además, Fran ha aprovechado la ocasión para aclarar la relación de su abuelo con Isa Pantoja, la hija de Isabel, a quien asegura que Julián siempre quiso mucho. Según él, Isa sigue siendo un tema recurrente en las conversaciones familiares.

Sin embargo, la figura de Isabel Pantoja, madre de Isa, representa un tema prohibido y delicado, del cual prefieren no hablar en su hogar. Con esta respuesta, Fran Redondo deja claro que, aunque reconoce el cariño de su abuelo hacia Isa, no comparte ni acepta las declaraciones de Dulce.

La controversia parece lejos de finalizar. Mientras Dulce sigue firme en su relato, Fran Redondo defiende la memoria de su abuelo. Solo una cosa queda clara, la familia Pantoja se encuentra nuevamente bajo la sombra de un pasado tumultuoso.