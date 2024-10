Confirmado: Kiko Hernández da un paso muy importante gracias a su marido, Fran Antón

Kiko Hernández sigue disfrutando de su relación Fran Antón. La pareja, que contrajo matrimonio hace un año, acaba de regresar de su luna de miel. El colaborador y su marido han elegido Maldivas como destino de este viaje tan especial en el que Kiko ha dado un importante paso con el que ha sorprendido a todos.

El madrileño ha compartido varias imágenes entre las que destaca una en la que aparece sin camiseta. Un hecho en absoluto habitual para Kiko Hernández, quien se negó en más de una ocasión a mostrar su torso en Sálvame.

Tras dar a conocer su relación con Fran Antón, el tertuliano ha dejado claro que el amor le ha cambiado la vida. Fue en junio de 2023 cuando Hernández proclamó que estaba enamorado del productor teatral melillense y anunció su enlace con él.

Kiko Hernández da el paso y deja a la vista su torso por primera vez

“Un viaje de novios soñado, pensado y atrasado por trabajo hace un año”, ha escrito desde uno de los lugares más paradisíacos del mundo. Tras su boda, celebrada en septiembre del año pasado, la pareja no puso rumbo a la tradicional luna de miel.

Ha sido ahora cuando han podido disfrutar juntos de su particular paraíso. “Mi mejor compañero de viaje, no me puedo reír más contigo”, ha escrito el actor a su marido en redes.

“Lo bueno se hace esperar y más si es de tu mano, Fran”, escribió el tertuliano a su marido. “Te amo con locura, como el primer día que me enamoré de ti”, declaró Hernández junto a un carrusel de imágenes de su viaje más especial desde que se casó.

Kiko Hernández ha dado un importante paso al mostrar su torso. Un hecho que deja a la vista lo mucho que ha cambiado desde que dio a conocer su relación con Fran Antón. Siempre celoso de su vida privada, el madrileño siempre ha sido muy cauto en todo lo relacionado con su intimidad.

El colaborador ha abierto las puertas de su vida tras su boda con Fran Antón

Desde que confirmaron su relación, los enamorados publican imágenes en redes sociales en las que muestran el amor que se profesan. El que fuera concursante de Gran Hermano explicaba qué fue lo que le unió a su actual marido.

"Conocerte fue el destino, hacerme tu amigo fue una decisión, pero no tuve control de enamorarme de ti. Te amo mi amor", escribió en Instagram.

Ahora, el matrimonio por fin ha podido disfrutar de su luna de miel en un impresionante complejo situado en las islas del atolón Raa. Una estancia en la que han contado con todo lujo de comodidades.

“Un viaje de idílico”, confirmaba el colaborador, recordando que se ha hecho esperar más de lo previsto. “Mereció la pena. Contigo siempre es todo especial, gracias por hacerme tan feliz”, añadía.