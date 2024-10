Kiko Hernández y su marido Fran Antón dan un paso importante lejos de la televisión

Kiko Hernández y Fran Antón han compartido con todos el paso importante que han dado lejos de la televisión: abrir su propio local en Melilla. El colaborador se ha embarcado en un nuevo proyecto en el que ha contado con la ayuda y el apoyo de su marido. Con este proyecto, Kiko demuestra que su ambición va más allá de los platós y que su vida fuera también es relevante.

Siguiendo el ejemplo de Kiko Matamoros, quien abrió su local de copas en Madrid, Hernández y Antón han inaugurado un club. El lugar escogido ha sido la ciudad natal del productor teatral que Kiko siente ya como su propio hogar.

Kiko Hernández y Fran Antón toman una decisión importante lejos de la televisión

Kiko Hernández y Fran Antón se han lanzado al mundo empresarial con su propio negocio. El periodista así lo ha anunciado, compartiendo el importante paso que ha dado junto con Antón. El matrimonio ha abierto un club en Melilla con el que espera revolucionar y ser un punto clave de la noche melillense.

El pasado 12 de octubre, Kiko y Fran cortaron la cinta inaugural que abría las puertas de El Cielo Night Club. Se trata de un local nocturno situado en Melilla que el propio Kiko se ha encargado de promocionar a través de sus redes sociales. Para ello, contó con la ayuda de algunos de sus compañeros que, como Kiko Matamoros, animó a todos a acudir a la apertura.

Y parece que el llamamiento dio resultado porque, según el marido de Fran Antón, la inauguración fue un éxito. Hasta Melilla se trasladaron algunos rostros conocidos como Pipi Estrada que quisieron apoyar a Kiko y a su marido en esta nueva aventura. Lo cierto es que las imágenes hablan por sí solas y muestran un local abarrotado de gente disfrutando de la música más actual.

Se trata del segundo negocio que Antón y Hernández emprenden juntos y que nada tiene que ver con la televisión. El pasado verano, ambos abrieron otro local en Melilla, en esa ocasión se trataba de una terraza llamada El cielo de Melilla.

Kiko Hernández y sus negocios junto a Fran Antón

Desde que Fran se cruzó en la vida de Kiko, este experimentó un cambio radical. No solo de imagen, también en cuanto a sus proyectos fuera de la televisión se refiere. Para Kiko, su vida fuera de los focos es igual de importante que delante de ellos y está plenamente dedicado a sacarle partido.

Junto a Antón, protagonizó una obra teatral con la que cosechó un gran éxito en taquilla y participó en varios eventos en Melilla. Ahora, su ambición le ha llevado a explorar el mundo del entretenimiento y el ocio nocturno. De ello nació El Cielo Night Club con el que pretende ser un referente en la noche melillense.

No es el único que decide abrir un local donde disfrutar de la música y unas copas. Matamoros también inauguró Oh my Club hace unos años, donde trabajó como imagen la mismísima Alejandra Rubio. Por allí desfilaron numerosos rostros conocidos como Chenoa, Elena Tablada o Mario Casas.

Ahora, Kiko quiere seguir los pasos de su gran amigo y poner a bailar a toda Melilla dentro de su local de moda. Junto a él, quién mejor compañero que Fran, con quien se ha embarcado en esta aventura empresarial con la que esperan tener éxito.

Por el momento la acogida parece que ha sido excelente y ya han desfilado por su interior varios cientos de personas. Kiko explicó que este nuevo proyecto le llena de entusiasmo y reveló que piensa contratar a famosos relacionados con el espectáculo. Además, la sala se puede reservar para otros eventos como bodas, bautizos y comuniones.