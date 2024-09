Fran Redondo, nieto de Julián Muñoz, se arma de valor y comunica una durísima noticia

Fran Redondo, nieto de Julián Muñoz, se ha armado de valor y ha comunicado una durísima noticia: “La cosa está complicada”, ha desvelado. El joven acudía el miércoles hasta el hospital de Marbella donde ingresó el pasado fin de semana, para visitar a Julián y salía visiblemente afectado.

Horas antes, Redondo afirmaba que, hasta que no lo viera, no sabía cómo se encontraba, pero a su salida era consciente de la situación. Toda la familia del exalcalde se ha volcado en apoyarlo y no se separan de su lado en ningún momento.

Fran Redondo da una preocupante última hora sobre Julián

Fran Redondo ha reaparecido a las puertas del hospital en el que se encuentra ingresado su abuelo, Julián Muñoz. El joven ha sido el otro miembro de la familia del exalcalde que, junto a Mayte Zaldívar, ha acudido a varios programas de televisión.

La última hospitalización de Muñoz llegaba días después de que concediera su última entrevista y provocó que saltaran todas las alarmas. Ayer, Fran se armó de valor y comunicó una durísima noticia sobre su abuelo: “La cosa está complicada”, explicaba a su salida.

Fran fue visto en la tarde del pasado miércoles llegando al Hospital Internacional de Marbella con gesto serio. Rápidamente, los medios le preguntaron sobre el estado de Julián, pero Redondo comentó que “hasta que no lo vea no te puedo decir cómo está”.

Tras pasar varias horas dentro del centro hospitalario, Fran salía por la puerta y reconocía que “estamos preocupados”. El joven explicó que Julián “está regular”, y que lo que más necesitaba ahora era descansar. “La cosa está complicada”, añadió sobre el estado en el que se encuentra su abuelo, enfermo de cáncer.

Toda la familia se encuentra al lado del exedil intentando darle ánimos y fuerzas para continuar luchando. Fran admitía que “estamos intentando que no se venga abajo”, y mantiene la esperanza de que pronto regrese a casa.

Recibir el alta hospitalaria ayudaría a levantar el ánimo de todos, pues significaría que ha experimentado una leve mejoría. No obstante, no parece que su regreso a casa vaya a ser pronto a juzgar por cómo su situación se ha complicado.

Fran Redondo confiesa cómo ha visto a su abuelo

No es la primera vez que Fran reconoce la preocupación que toda la familia de Julián siente por su estado de salud. El pasado lunes, Redondo se sentó en TardeAR, nada más conocerse que su abuelo había vuelto a ser hospitalizado.

En el plató admitió que Muñoz “está mal”, y que estaban esperando a que los médicos les dijeran “cómo va a salir la cosa”. Ahora, días después de estas declaraciones, Fran confiesa que “la cosa está complicada”.

Es más, ni siquiera ha podido “hablar mucho con él porque estaba cansado”. Julián contó en su entrevista en ¡De Viernes! su miedo a morir y la rabia ante la idea de marcharse cuando más feliz es. Por eso, Fran explicó que su abuelo “tiene ganas de seguir viviendo, luchando y de seguir con nosotros”.

El que fue pareja de Isabel Pantoja ha sufrido un empeoramiento de salud que ha hecho saltar todas las alarmas. Este último ingreso mantiene en alerta a su familia que, pese al cansancio, no se separan de su lado. Redondo contó que Mayte sigue a su lado y que se siente “agotada”, pero no piensa abandonarlo.

Con cada día que pasa, la incertidumbre es aún mayor y solo piden que pronto reciba el alta. De esta manera, podrá recobrar las fuerzas en la tranquilidad de su casa. Sin embargo, deberán esperar un poco más hasta que el estado de Julián experimente una mejoría.